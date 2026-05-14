Kariuomenė paaiškino, kodėl šiomis dienomis galime pamatyti daugiau judančios karinės technikos

„Lietuvoje vyksta intensyvus pratybų periodas, tuo vakar įsitikino ir sraigtasparnius fotografavę vilniečiai. Vis dar tęsiasi „Geležinio vilko“ pratybos su tūkstančiais karių ir šimtais karinės technikos vienetų, taip pat vyksta eilė kitų mažesnių taktinio lygmens mokymų, bet yra dar vienos pratybos, apie kurias praeitą savaitę paskelbta palyginti negarsiai. Net ir nuotraukos neturime jokios parodyti, nes dirbama su realiais failais, tačiau kaip tik todėl jos kritiškai svarbios – jau dešimt dienų Jungtinė ginkluotųjų pajėgų vadavietė, kas iš esmės yra karo meto Gynybos štabo statusas, pratybose „Perkūno Tvirtovė“ dėlioja realų valstybės ginkluotos gynybos planams – socialinio tinko „Facebook“ paskyroje rašo Lietuvos kariuomenė.
Kariškiai informuoja, kad dirbama kartu su NATO vadaviete Neapolyje, vadaviete Brunsume ir vadaviete Norfolke, taip pat Vyriausiaja sąjungininkų vadaviete Europoje, kurios mūsų gynybos planą integruoja į viso regiono gynybą.
„Didelis dėmesys šiose pratybose skiriamas ir karinių veiksmų simuliacijai (wargamingui). Visų pratybose dalyvaujančių vadaviečių tikslas – išdirbtas ir realiais resursais paremtas gynybos planas, mūsų atveju – atnaujintas Lietuvos gynybos planas“, – rašo Lietuvos kariuomenė.
Nepaisant to, kad gegužė yra baisiai intensyvus pratybų mėnuo, jau šį sekmadienį (17 d.) LK kviečia visus į Partizanų pagerbimo, kariuomenės ir visuomenės vienybės šventę Kėdainiuose, kur apie viską bus galima pasikalbėti gyvai.