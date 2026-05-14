Lietuva ir Ukraina vienija jėgas: pasirašytas istorinis susitarimas dėl bendros dronų gamybos

V. Zelenskis pažymėjo, kad susitarimas padės sustiprinti abiejų šalių gynybos pajėgumus ir yra grindžiamas abipusiu palaikymu, o Ukraina remia partnerius, teikiančius reikšmingą pagalbą jos gynybos pastangoms.
Ukrainos karinių ekspertų komanda dirbs Lietuvoje, siekdama padėti plėtoti esminius saugumo pajėgumus, pirmiausia siekiant kovoti su šiuolaikinėmis grėsmėmis ir stiprinti abiejų šalių bei viso regiono saugumą.
V. Zelenskis pabrėžė, kad Ukraina labai vertina principingą Lietuvos paramą ir jos pasiryžimą stiprinti savo gynybos pajėgumus, kad būtų galima veiksmingai reaguoti į bet kokius Rusijos išpuolius. Jis taip pat padėkojo G. Nausėdai už nuoseklią Lietuvos paramą Ukrainos integracijai į Europos Sąjungą.
Gegužės 10 d. Ukrainos užsienio reikalų ministras Andrijus Sybiha pareiškė, kad Ukraina yra pasirengusi padėti Baltijos valstybėms ir Suomijai užkirsti kelią dronų įsibrovimams į jų oro erdvę, įskaitant Ukrainos specialistų dislokavimą. Anksčiau Jungtinių Valstijų ir Ukrainos vyriausybės parengė memorandumo projektą, kuriame išdėstytos galimo naujo abiejų šalių „dronų susitarimo“ sąlygos.
Šis dokumentas, kurį parengė Jungtinių Valstijų Valstybės departamentas kartu su Ukrainos ambasadore Jungtinėse Valstijose Olha Stefanišina, yra pirmasis žingsnis link susitarimo, kuris leistų Ukrainai eksportuoti karines technologijas į JAV ir pradėti dronų gamybą steigiant bendras įmones su amerikiečių kompanijomis.
Ukrainos pareigūnai teigia, kad bendradarbiavimas dronų sektoriuje būtų abipusiai naudingas, nes JAV finansavimas leistų abiem šalims žymiai išplėsti savo gynybos gamybos pajėgumus, rašo „Militarnyj“.