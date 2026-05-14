Seimas pritarė KAM siūlymams dėl Lietuvos šaulių sąjungos įstatymo pakeitimų

Taip pat išplėsti šauliams ir asmenims, siekiantiems jais tapti, taikomos patikros reikalavimai. Ši patikra apims jų veiklą, ryšius ir kitas susijusias aplinkybes, galinčias turėti įtakos asmenų patikimumui, pažeidžiamumui, nacionalinio saugumo interesams bei lojalumui Lietuvos valstybei. Patikimumo patikra nebus taikoma jauniesiems šauliams, nes jie neatlieka funkcijų, susijusių su įslaptinta informacija, nacionaliniam saugumui svarbiais objektais ir pan.
„Šie Teisės aktų pakeitimai didins Lietuvos šaulių sąjungos integraciją į valstybės nacionalinio saugumo ir gynybos sistemą bei stiprins šaulių pasirengimą dalyvauti ginkluotoje valstybės gynyboje. Visi žingsniai, vedantys didesnės gynybos sistemos integracijos ir gynyboje dalyvaujančių asmenų patikimumo link, yra svarbūs mūsų visų saugumui“, – sako ministras R. Kaunas.
Taikos metu LŠS ginkluoto pasipriešinimo vienetų ir specializuotų vienetų šauliai būtų priskirti konkretiems kariniams vienetams, taip užtikrinant tinkamą jų integraciją į ginkluotąsias pajėgas ir pasirengimą karo padėties metu vykdyti bendras valstybės ginkluotos gynybos užduotis. Įvedus karo padėtį, šių vienetų šauliams būtų taikomos tos pačios tarnybos sąlygos, kaip ir kitiems ginkluotųjų pajėgų nariams.
Šiuo metu LŠS vienija daugiau nei 19 tūkstančių narių.