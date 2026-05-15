„Debunk.org“: Tuštėjant Gegužės 9-osios tribūnoms, Kremliaus ruporai lieja pyktį ant Baltijos šalių

Daugelis politikos ekspertų sutaria, kad Gegužės 9-osios reikšmė šiandieninėje Rusijoje gerokai peržengia istorinės atminties ribas. „Putino režimas perėmė dar Brežnevo laikais sukurtą Kremliaus imperinio triumfo mitą ir pavertė jį savotišku sandoriu su visuomene: paklusnumas mainais į didybės bei imperijos atgimimo pažadą. Tačiau kasmet šį naratyvą vis sunkiau suderinti su realybe – karas Ukrainoje įstrigęs, o ekonomikos nuosmukio ženklai tampa vis akivaizdesni. Parado pompastika skirta pridengti tai, ko Kremlius vengia pripažinti“, – teigia dezinformacijos analizės centro vyr. analitikas Algirdas Kazlauskas.
Dėl Kremliui nepalankių politinių pokyčių Europoje Slovakijos premjero Roberto Fico vizitas į Maskvą šiemet Rusijos propagandoje tapo svarbesnis nei pernai. „Prieš metus kartu su Ficu į Maskvą vyko ir Serbijos prezidentas Aleksandras Vučičius, tačiau šiemet jis persigalvojo – tiksliau draugystę su Kremliumi išmainė į ES finansinę paramą. Be to, šiemet valdžią prarado ir ilgametis Kremliaus draugas Viktoras Orbanas. Todėl Fico vizito simbolinė reikšmė stipriai išaugo. Juolab kad pati žinia apie Baltijos šalių draudimą naudotis jų oro erdve vykstant į Maskvą Pergalės dienai, buvo paskelbta dar balandžio 18 dieną – daugiau nei savaitę prieš analizuotą laikotarpį“, – teigia analitikas.
Atliktos analizės duomenimis, 2026 m. balandžio 27 – gegužės 10 d. Kremliui palankioje medijoje buvo paskelbti 332 turinio vienetai, kuriuose aptikta klaidinančios informacijos apie Lietuvą Pergalės dienos (Gegužės 9-osios) kontekste. Tai beveik 30 proc. mažiau nei pernai tuo pačiu laikotarpiu (461 publikacija). Tiesa, pernai ažiotažą reikšmingai padidino 80-ųjų Antrojo pasaulinio karo pabaigos metinių kontekstas.
Šiemet dažniausiai kartotas naratyvas – Vakarų vienybės stoka. Pastebimai eskaluotos ir žinutės, oponuojančios Baltijos šalių sprendimui neleisti naudotis jų oro erdve. „Šis naratyvas šiandien įgavo reikšmės. Karo alinamos Rusijos realybė vis labiau prieštarauja „nenugalimos imperijos“ mitui. Todėl siekiama įteigti, kad Vakarai tuoj tuoj skils, žlugs jų parama Ukrainai, o tada pergalės liks laukti nebeilgai – esą tuomet bus galima grįžti prie geresnių laikų“, – teigia Algirdas Kazlauskas.
Antrasis pagal populiarumą naratyvas – sovietinių paminklų ir karių kapų naikinimas – pastaraisiais metais pro-rusiškoje žiniasklaidoje sulaukia didesnio dėmesio. Jis dažnai pateikiamas kartu su platesniais teiginiais apie neva priešišką Baltijos šalių ir Vakarų laikyseną Rusijos atžvilgiu.
Anot analitiko, ši propagandos linija veikia kaip universali mobilizacinė priemonė. Ja delegitimuojamos Baltijos valstybės ir stiprinamas apgulties naratyvas – esą Rusija kariauja su visur esančiu priešišku Vakarų pasauliu. Maskva, apeliuodama į pasipiktinimą tariamu kapų niekinimu, istorijos perrašymu ir rusakalbių persekiojimu, siekia bent kiek palaikyti yrantį vidinį visuomenės vienybės jausmą.
Dar vienas svarbus analizėje aspektas – eskaluojama klasikinė elito ir liaudies priešprieša. Kremliaus žiniasklaidoje Baltijos šalių ir Vakarų valdžia vaizduojama kaip svetima savo žmonėms – draudžianti švęsti, persekiojanti kitaminčius, perrašinėjanti istoriją, o liaudis – autentiška ir „teisingai“ istoriją suprantanti jėga, tik ir laukianti progos nusimesti elito jungą. „Šis naratyvas nėra kuriamas vakuume – jis taikosi į realią politinę terpę, kurioje dėl migracijos iššūkių ir socialinių tinklų informacinių burbulų Europoje stiprėja kraštutinės politinės jėgos. Kremlius šių nuotaikų nesukūrė, tačiau jas tikslingai išnaudoja ir nukreipia sau palankia linkme“, – sako A. Kazlauskas.
Apie „Debunk.org"
Lietuvoje įsikūręs dezinformacijos analizės centras „Debunk.org“ yra nepriklausoma technologijų organizacija ir NVO, tirianti dezinformaciją, užsienio vykdomą manipuliavimą informacija (FIMI) bei vykdanti edukacines medijų raštingumo programas 22 šalyse. Kartu su pilietinės visuomenės organizacijomis ir viešosiomis įstaigomis, rinkimų metu dezinformacijos analizės centras vykdo stebėseną bei analizę visoje Europoje, taip pat Afrikoje, Lotynų Amerikoje ir Azijoje.
2025 m. „Debunk.org“ pradėjo rengti internetinius mokymus FIMI analitikams ir specialistams, kuriuose naudojamos pažangios priemonės bei metodikos darbui šioje srityje – „Debunk.org Academy“.
Centro analizės ne kartą cituotos tarptautinėse žiniasklaidos priemonėse, įskaitant „The Economist“, „Deutsche Welle“, „The Times“, „Der Spiegel“, „The Financial Times“ ir kt.
