Ekspertai prognozuoja: jau po kelerių metų daugumą kiemo darbų atliks robotai

„Technologijos vystosi tokiu greičiu, kad, manau, 80 procentų visų kiemų artimiausiais metais bus išmanūs. O tada žmonės daugiau ilsėsis, daugiau laiko skirs artimiesiems, kaimynams ar draugams bei džiaugsis kokybiškai prižiūrėta veja“, – Žinių radijo laidoje kalbėjo „Husqvarna Lietuva“ vadovas Aidas Lebeda, aptardamas technologijų įtaką kasdieniams pasirinkimams.
Šį pokytį, vertinant vartotojų įpročius, pastebi ir „Inbank“ pardavimų grupės vadovas Paulius Arbačiauskas, kuris sako, kad šylant orams kasmet ryškėja tas pats scenarijus – gyventojų susidomėjimas kiemo technika sparčiai auga.
„Vos tik prasideda šiltasis sezonas, žmonės ima aktyviau planuoti kiemo darbus ir domėtis sprendimais, kurie padėtų sutaupyti laiko bei pastangų. Vis dažniau ieškoma ne tik įrankio, bet ir išmanaus sprendimo, kuris leistų automatizuoti kasdienę priežiūrą“, – teigia P. Arbačiauskas.
Dažniausiai ieškoma inovacija – vejos robotas
Kalbant apie išmanų kiemą, jis jau nebėra tik vienas sprendimas ar įrenginys. Vis dažniau tai – visa sistema: kiemo ir takų apšvietimas, automatinės laistymo sistemos, vaizdo stebėjimo kameros, vartų automatika, net jutikliai, reaguojantys į orų pokyčius ar dirvožemio drėgmę.
Vis dėlto, pasak P. Arbačiausko, klientų pasirinkimuose aiškiai matyti viena kryptis – didžiausio susidomėjimo sulaukia būtent vejos robotai.
„Prieš keletą metų žmonės dar dažnai rinkdavosi tradicinius traktoriukus, kai visą darbą reikėdavo atlikti patiems. Dabar matome visiškai kitą tendenciją – robotai tapo pagrindiniu pasirinkimu, o senesni sprendimai praranda aktualumą“, – sako P. Arbačiauskas.
Jam antrina ir A. Lebeda, kurio teigimu, investavę į šį pirkinį gyventojai ne tik sutaupo laiką, bet ir finansus.
„Robotais prekiaujame daugiau nei penkiolika metų ir matome, kad tie klientai, kurie buvo pirmieji ir pasirinko šiuos sprendimus, yra visiškai patenkinti ir mato, kad investicija atsipirko. Tai ne tik taupo jų laiką, bet ir pati priežiūra ilgainiui tampa pigesnė“, – sako A. Lebeda.
Konsultacijos – ir su dirbtiniu intelektu
Paklaustas, ar tikrai visa kiemo priežiūra kraustosi į telefonus, P. Arbačiauskas pastebi, kad šiandien į skaitmeninę erdvę persikelia ne tik pats valdymas, bet ir visas pirkimo procesas – nuo konsultacijų iki galutinio sprendimo priėmimo.
„Žmonių įpročiai keičiasi labai greitai – jie vis dažniau renkasi technologijomis paremtus sprendimus. Tai matome ir pagal internetinių pirkimų augimą: 2025 m. 30 proc. žmonių vejos priežiūros įrangą įsigijo būtent elektroninėse parduotuvėse“, – teigia pašnekovas.
Tuo tarpu A. Lebeda pastebi, kad keičiasi ir pats sprendimo priėmimas – žmonės vis dažniau nori ne tiesiog nusipirkti, o pasirinkti tinkamą variantą ilgesniam laikui.
„Jeigu žmogus ateina pas specialistą ir jam rekomenduojamas galingesnis ar patikimesnis sprendimas, jis dažnai renkasi jį. Tai leidžia įsigyti tai, ko iš tikrųjų nori, o ne tai, ką tuo metu gali sau leisti“, – sako pašnekovas.
Pasak P. Arbačiausko, čia svarbų vaidmenį atlieka ir lankstūs atsiskaitymo sprendimai.
„Žmonės vis dažniau renkasi mokėjimą dalimis ne dėl to, kad negalėtų sumokėti visos sumos iš karto, o todėl, kad taip paprasčiau planuoti savo išlaidas. Tai ypač aktualu kalbant apie didesnės vertės pirkinius, kai svarbus finansinis lankstumas“, – sako jis.
Daug pasirinkimo – daugiau galimų klaidų
Be to, kartu su išmaniais sprendimais į rinką atėjo ir didesnė pasiūla. Kaip pastebi A. Lebeda, tai dažnu atveju gali tapti ne tik privalumu, bet ir iššūkiu.
„Pastaraisiais trejais metais pasiūla itin išaugo kai pastebime ir tai, kiek atkeliauja iš Azijos rinkos – ten ir kaina, ir gražūs pažadai, ir garantijos. Bet vartotojui čia ir kyla rizika, ar jis priims tinkamą sprendimą“, – apie skirtingus pasiūlymus rinkoje kalba pašnekovas.
Todėl jis pataria neskubėti – prieš priimant sprendimą verta pasikonsultuoti ir įvertinti skirtingus variantus.
„Itin svarbu gauti gerą konsultaciją ir nepasitikėti vien internete esančia informacija. Gera rekomendacija gali būti ir draugas. Svarbu nepasiduoti vien kainos efektui, kad pigu, kad didelė nuolaida, bet įvertinti ir tai, kas bus po dviejų ar trejų metų. Jei rūpi ir gamtosauginis aspektas, tai investicija privalo būti tvari ir atsakinga“, – Žinių radijo laidoje kalbėjo A. Lebeda.
