Šaulius mokantis JAV karininkas: „Lietuviai supranta, ką reiškia laisvė“

Lietuvos šaulių sąjungos nariai šiuo metu dalyvauja devynių savaičių „Commando School“ mokymų cikle, kurį Lietuvoje veda JAV kariuomenės instruktoriai. Šie mokymai, kuriuose dalyvauja apie 500 šaulių, – kur kas daugiau nei kariniai įgūdžiai ar fizinis pasirengimas. Čia kalbama apie tai, kas iš tiesų laiko valstybę – atsakomybę, pasiryžimą ir žmones, pasirengusius ginti savo šalį.
Vienas iš mokymų vadovų – JAV kariuomenės kapitonas Zachas Lanctotas iš 1-ojo bataliono 12-ojo kavalerijos pulko. Lietuvoje jau devynis mėnesius tarnaujantis karininkas greitai pelnė šaulių pagarbą ne tik dėl savo patirties, bet ir dėl gebėjimo įkvėpti. Jis pats yra taip susižavėjęs Lietuva ir jos žmonių motyvacija, kad šiuo metu prailgino savo tarnavimo laiką, o netrukus vėl planuoja sugrįžti į Lietuvą dirbti toliau.
Įkvepianti lyderystė
Motyvacinės kalbos ir lyderystė žodžiu yra svarbi JAV kariuomenės tradicijos dalis. Kariai nuo pirmųjų tarnybos dienų mokomi, kad tikras vadas ne tik duoda komandas, bet ir geba įkvėpti žmones veikti sudėtingiausiomis aplinkybėmis.
Todėl šauliams rengiamų mokymų metu Lietuvos kariuomenės Gen. Silvestro Žukausko poligone daug dėmesio skiriama gebėjimui stiprinti komandos dvasią, ugdyti pasitikėjimą bei priminti, dėl ko visi čia susirinko.
Kapitono Z. Lanctoto paskaitos šauliams – šios tradicijos pavyzdys. Mokymų metu karininkas dažnai kalba ne vien kaip instruktorius, bet ir kaip žmogus, nuoširdžiai tikintis tuo, ką daro. Jo žodžiai apie pareigą valstybei, laisvės kainą ir tautos stiprybę ne vienam pratybų dalyviui tampa stipriu emociniu postūmiu.
„Ar jūs labiau mylite Lietuvą? Ar priešas labiau nori ją užimti?“ – šį susimąstyti skatinantį klausimą pratybų metu jis uždavė šauliams.
Pasak kapitono, būtent žmonių apsisprendimas ir valia lemia valstybės stiprybę, o Lietuvoje puikus to pavyzdys – aktyvūs šauliai. Jį ypač nustebino, kiek laiko ir jėgų mokymams bei pratyboms skiria civiliai, tapę Lietuvos šaulių sąjungos nariais. „Tai daug pasako apie jūsų šalį. Lietuviai yra karių tauta“, – priduria JAV karininkas.
Žavisi Lietuvos istorija
Z. Lanctotas neslepia, kad Lietuva jam paliko didžiulį įspūdį. Tarnybos metu amerikiečių kariai stengiasi kuo geriau pažinti šalį, kurioje yra dislokuoti – domisi istorija, kultūra, žmonių patirtimis.
Kapitoną ypač sužavėjo Lietuvos šaulių sąjungos veikla tarpukariu, partizaninis pasipriešinimas okupantams, taip pat Lietuvos Nepriklausomybės atgavimas, Sausio 13-osios įvykiai.
„Jūs net taikos metu jaučiate atsakomybę už savo valstybę. Tai labai reta ir labai stipru“, – neslepia susižavėjimo ir nuostabos jis.
Kapitonas Z. Lanctotas susipažino ir su Lietuvos partizanų kovų istorija. Jo teigimu, lietuvių istorijoje slypi ypatinga stiprybė, kurios kartais patys žmonės net nepastebi.
„Jūs žinote, ką reiškia kovoti dėl savo laisvės. Net jūsų vėliavos raudona spalva simbolizuoja už Tėvynę pralietą kraują“, – sako karininkas.
Būti pasiruošus ir neprarasti vienybės
Mokymų metu karininkas Z. Lanctotas nevengia kalbėti ir apie šiandienos pasaulio realybę. Anot jo, saugumas nėra savaime suprantamas dalykas, todėl pasirengimas ginti savo šalį turi prasidėti dar taikos metu.
„Tai gali atrodyti kaip žaidimas iki tol, kol supranti, kad tai jau nebėra žaidimas“, – teigia kapitonas, pasaulį įvardydamas „pavojinga vieta“.
Tai iliustruodamas jis primena, kad nei Sakartvelo, nei Ukrainos žmonės nesitikėjo, jog vieną dieną teks stoti į realią kovą už savo laisvę ir valstybę. Todėl šiandien, pasak Lietuvoje tarnaujančio amerikiečio, svarbiausia mokytis, būti pasiruošus ir neprarasti vienybės.
Vis dėlto, kalbėdamas apie Lietuvą JAV karininkas pirmiausia mini ne grėsmes, o žmones. Anot Z. Lanctoto, būtent jie kuria šalies stiprybę.
„Man atrodo, kad jūs dar patys nesuvokiate, kokioje nuostabioje šalyje gyvenate. Vilniuje žmonės jaučiasi saugūs, gatvėse matau daug laimingų žmonių“, – sako Lietuvoje tarnaujantis Z. Lanctotas.