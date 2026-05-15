Ukrainiečiai sukūrė unikalų karinį robotą – štai kam jis reikalingas

„Pliušč“ (Gebenė) yra turi 10 metrų išsiskleidžiamą stiebą, sumontuotą ant 1000 kilogramų sveriančios mobilios antžeminės platformos – ir būtent šis stiebas yra pagrindinis sistemos bruožas. Pakeldama jutiklius, ryšių įrangą ar elektroninės kovos įrangą gerokai virš žemės paviršiaus ir augmenijos, sistema išplečia jų veiksmingą veikimo nuotolį aplinkoje, kur tiesioginis matomumas lemia, ar tinklas veiks, ar ne. Pasak „Robotic Complexes“, platforma važiuoja iki 12 kilometrų per valandą greičiu ir turi pakankamai energijos 40 kilometrų veikimo nuotoliui.
„Robotic Complexes“ apibūdina „Pliušč“ kaip sistemą, galinčią veikti kaip ryšių ir perdavimo mazgas, gabenti elektroninės kovos sistemas bei vykdyti žvalgybos ir stebėjimo užduotis – toks derinys padeda spręsti nuolatinę problemą Ukrainos kontaktinėje linijoje, kur ryšių infrastruktūros ir jutiklių aprėpties išplėtimas nesiunčiant personalo į sąlygas, kuriose pavojų gyvybei kelia dronai ir artilerijos ugnis, tapo viena iš lemiamų šio karo taktinių problemų.
Pasak bendrovės, „Pliušč“ gali veikti autonomiškai pasalos režimu ir išlikti aktyvia iki keturių dienų be žmogaus įsikišimo – todėl vienetai gali dislokuoti platformą priekinėse pozicijose ir palikti ją savarankiškai stebėti, perduoti signalus ar vykdyti elektroninę kovą. Ši galimybė sumažina tiek darbo jėgos naštą, tiek radijo bangų spinduliavimą, kuris gali atskleisti vieneto buvimo vietą priešo krypties nustatymo sistemoms – tai grėsmė, kurią Ukrainos vadai išmoko vertinti taip pat rimtai, kaip ir tiesioginį ugnies smūgį.
„Robotic Complexes“ patvirtino, kad šią sistemą jau naudoja fronto linijos koviniai daliniai.
karinė technikaKarinis robotasradijo ryšys
