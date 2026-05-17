Dar vienas sėkmingas pasivaikščiojimas: aptiko sidabro monetų lobį

Nors keramikinis puodas, kuriame buvo laikomos monetos, buvo beveik visiškai sudužęs, pačios monetos išliko sulipusios į vieną krūvą. Radinį apžiūrėjo Čekijos Respublikos mokslų akademijos Archeologijos instituto ir Čekijos sidabro muziejaus Kutná Horoje ekspertai.
Institutas apibūdino šį lobį kaip vieną iš reikšmingiausių pastarojo dešimtmečio radinių, o archeologas Filipas Velímský sakė, kad šis suradimas buvo tarsi laimėjimas loterijoje.
„Jis greičiausiai buvo paslėptas toje vietoje XII a. pirmąjį ketvirtį, vidaus politinio nestabilumo laikotarpiu, – 2024 m. pareiškime sakė F. Velímský. – Tuo metu šalyje vyko ginčai tarp Přemyslų dinastijos narių dėl Prahos kunigaikščio sosto.“
Monetų paslėpimas keraminiame inde buvo skirtas jų saugumui užtikrinti. Ir indas tikrai atliko savo funkciją – net jei savininkas niekada jau jų ir nepasiėmė: monetos buvo rastos tik po 900 metų.
Pasak ekspertų, tas savininkas beveik neabejotinai turėjo prieigą prie turtų, kurie gerokai viršijo įprasto namų ūkio galimybes. „Deja, neturime duomenų apie to metalo monetų perkamosios galios dydį XI ir XII a. sandūroje, – sakė F. Velímský. – Tačiau tai buvo milžiniška suma, neįsivaizduojama paprastam žmogui ir tuo pačiu metu nepasiekiama. Tai galima palyginti su milijono laimėjimu loterijoje.“
Kutná Horos regionas buvo žinomas dėl dažnų kovų dėl Prahos kunigaikščių sosto, o atskirų konkuruojančių kunigaikščių armijos nuolat žygiavo per šią teritoriją, teigia instituto mokslininkai. Gali kilti pagunda manyti, kad tokioje vietoje rasta monetų kolekcija yra karių algos arba tam tikras karo grobis – tačiau tai tik prielaidos, sako jie.
Ankstyvieji radinio tyrimai monetų kilmę siejo su trimis skirtingais Přemyslų dinastijos vadovais (tikriausiai tarp 1085 ir 1107 m.): karaliumi Vratislavu II ir kunigaikščiais Břetislavu II bei Bořivoje II. Tačiau pasak Kutná Horos Čekijos sidabro muziejaus direktorės Lenkos Mazačovos, remiantis oficialiu pareiškimu saugiau manyti, kad denarai greičiausiai buvo nukaldinti Prahoje.
Monetos pagamintos iš sidabro lydinio, kuriame yra vario, švino ir nedidelių kitų metalų kiekių. Ekspertai tikėjosi išsiaiškinti tikslią monetų sudėtį, kad galėtų nustatyti sidabro kilmę, tačiau nuo pirminio radinio nebuvo paskelbta jokių viešų tolesnių ataskaitų.
Didžiausias likęs klausimas ką dar gali atskleisti šios monetos? 2024 m. L. Mazačová teigė, kad muziejaus darbuotojai užregistruos, išvalys ir konservuos visus kolekcijos eksponatus, o lobis galėtų būti eksponuojamas jau 2025 m. vasarą. Tačiau Čekijos sidabro muziejaus dabartiniame viešų parodų sąraše vis dar nėra specialios parodos, skirtos denarų lobio eksponatams, rašo „Popular Mechanics“.
