Ką verta turėti telefone planuojant vasaros išvykas Lietuvoje?

„Išmaniosios technologijos šiandien padeda ne tik kasdienėse situacijose, bet ir planuojant keliones ar žygius. Programėlių kūrėjai siūlo daugybę sprendimų, padedančių keliauti patogiau – nuo maršrutų planavimo iki lankytinų vietų rekomendacijų. Nuo pasaulinių tendencijų neatsilieka ir Lietuvai pritaikytų programėlių kūrėjai – vis daugiau vietinių kelionių planavimo įrankių galima naudoti tiek naršyklėje, tiek telefonui skirtoje programėlėje“, – sako „Bitė Lietuva“ išmaniųjų įrenginių ekspertas Martynas Vrubliauskas.
Nuo audiogidų iki stovyklaviečių
Planuojantiems keliones Lietuvoje rekomenduojama rinktis ne tik įprastas programėles, kaip navigaciją, žemėlapius ar viešojo transporto programėles, bet ir specializuotas programėles. Pavyzdžiui, keliautojams, ieškantiems vietų apsistoti ir pernakvoti važiuojant kemperiu ar automobiliu, gali praversti programėlė „Park4night“. Joje galima rasti tiek nemokamų, tiek mokamų stovyklaviečių gamtos apsuptyje, skaityti kitų keliautojų atsiliepimus bei patarimus.
Besidairantiems poilsio galimybių pajūryje pravers programėlė „PrieJūros“. Viena iš naudingų jos funkcijų yra vasaros metu pajūryje vykstančių renginių kalendorius bei rekomenduojamų restoranų sąrašas.
„Keliaujant po Lietuvą verta išbandyti programėles su audiogido funkcija. Tokios programėlės leidžia ne tik patogiau pažinti lankytinas vietas, bet ir išgirsti įdomių istorijų ar mažiau žinomų faktų apie aplankytus objektus“, – pataria M. Vrubliauskas.
Sostinės gyventojai ir svečiai gali išbandyti programėlę „Neakivaizdinis Vilnius“ – joje galima rasti daugiau kaip 100 istorijos, architektūros, gamtos ar meno maršrutų, kiekvienas jų turi ir audiogidą. Taip pat lankomus Vilniaus objektus ir jų audiogidus galima rasti programėlėje „Guide 24/7“.
„Besiruošiantiems atrasti neregėtą Lietuvą pravers ir specialios interneto svetainės. Pavyzdžiui, www.lietuvos.dvarai.lt pateikiami visų šalyje esančių pilių ir dvarų sąrašai, informacija apie jų istoriją bei planuojamus renginius. Svetainėje taip pat galima planuoti maršrutus arba rinktis iš jau sudarytų kelionių po žymiausias Lietuvos pilis ir dvarus“, – vardina M. Vrubliauskas.
Naudingos informacijos apie lankytinas vietas Lietuvoje galima rasti ir www.lietuvon.lt žemėlapyje – jame pažymėta daugiau nei 1300 dėmesio vertų objektų, nuo pažintinių takų iki religinių objektų. Įkvėpimo kelionėms savame krašte galima pasisemti ir welovelithuania.lt svetainėje.
„Nepamirškite ir dirbtinio intelekto (DI) asistentų – tiek „Android“, tiek „Apple“ įrenginiuose veikiantis „Gemini“ gali padėti planuojant kelionę ir jos metu. Su DI galima ne tik sudaryti maršrutus, bet ir sužinoti įdomių faktų apie lankomas vietoves bei objektus“, – sako skaitmeninių paslaugų bendrovės išmaniųjų įrenginių ekspertas M. Vrubliauskas.
Kodėl paklaidina orų prognozių programėlės?
Kad permainingi orai negadintų nuotaikos, planuojantiems keliones Lietuvoje taip pat praverstų pasidomėti orų prognozių programėlėmis.
„Orų programėlių pasirinkimas yra itin platus, tačiau ne visos jos veikia identiškai. Dažniausiai jos remiasi skirtingų meteorologijos stočių, radarų ar palydovų duomenimis. Prognozių tikslumas priklauso ir nuo to, kaip dažnai informacija atnaujinama bei ar ją analizuoja specialiai dirbanti meteorologų komanda“, – pabrėžia M. Vrubliauskas.
Pasak jo, vienomis tiksliausių orų programėlių laikomos „AccuWeather“, „The Weather Channel“ ir „WeatherBug“. Daugumoje telefonų integruotos gamyklinės orų programėlės taip pat yra patikimos, tačiau didesniam jų tikslumui reikėtų įjungti vietos nustatymo funkciją ir leisti programėlėms naudoti tikslią buvimo vietą.