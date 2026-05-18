Mitai ir tiesa apie pistacijas: ką būtina žinoti apie galimus pavojus ir šalutinius poveikius

Pistacijos yra maistingas mitybos papildas. Jas sudaro 20 proc. baltymų, o tai yra daug didesnis kalorijų ir baltymų santykis nei daugumos riešutų. Šie baltymai gali suteikti ilgesnį sotumo jausmą ir padėti kontroliuoti svorį.
Pistacijos taip pat pasižymi dideliu antioksidantų kiekiu, nusileidžiančiu tik graikiniams riešutams ir pekano riešutams. Antioksidantai padeda kovoti su laisvųjų radikalų, kurie yra jūsų organizme esantys junginiai, galintys pakenkti ląstelėms, baltymams ir DNR, sukeldami priešlaikinį senėjimą bei tokias ligas kaip vėžys, diabetas ir širdies ligos.
Pistacijos yra geras nesočiųjų riebalų rūgščių ir kalio šaltinis.
Kaip ir kiti riešutai, pistacijos yra pagrindinis Viduržemio jūros regiono mitybos elementas, kuris siejamas su bendra ilgalaike sveikata.
Kokią naudą gauname iš pistacijų?
Pistacijos yra visaverčiai baltymai. Tai reiškia, kad jos suteikia visas devynias organizmui būtinas amino rūgštis. Taip pat pistacijos yra gausios ląstelienos, kuri gali veikti kaip prebiotikas – maistas, kurį virškina jūsų žarnyno gerosios bakterijos, padėdamas joms daugintis. Tada mūsų žarnyno bakterijos gali fermentuoti ląstelieną ir paversti ją trumpos grandinės riebalų rūgštimis, kurios padeda sumažinti vėžio, širdies ligų ir virškinimo sutrikimų riziką.
Įrodyta, kad pistacijos mažina cholesterolio kiekį. Šiuose riešutuose yra ląstelienos ir didelis kiekis polinesočiųjų bei mononesočiųjų riebalų, kurie visi yra susiję su sveikais cholesterolio kiekiais ir sumažinta širdies ligų rizika. Tyrimai rodo, kad pistacijų vartojimas – ypač palyginti su kitais riešutais – sumažina kraujospūdį.
Pistacijos turi žemą glikemijos indeksą – o tai reiškia, kad jų vartojimas nesukelia didelių cukraus kiekio kraujyje šuolių. Juose taip pat yra antioksidantų, karotenoidų ir fenolinių junginių, kurie visi palaiko sveiką cukraus kiekį kraujyje.
Amino rūgštys laikomos būtinomis, todėl jei mūsų organizmas negali jų pagaminti, turime jas gauti su maistu. Kai kurie tyrimai rodo, kad pistacijose esančios amino rūgštys mažina riebalų ir cukraus kiekį (glikemijos indeksą) kraujyje ir gali stiprinti kraujagysles, padarydamos jas lankstesnes.
Iš visų riešutų pistacijos turi didžiausią zeaksantino ir liuteino kiekį – šios medžiagos apsaugo akis nuo mėlynosios šviesos daromos žalos bei geltonosios dėmės degeneracijos – akių ligos, kuri senstant gali sukelti regos praradimą.
Pistacijų valgymas taip pat gali padėti numesti svorio. Jos yra gausios ląstelienos ir baltymų, kurie padeda jaustis sočiam ir valgyti mažiau.
Trumpas patarimas – atsisakykite gliaudytų pistacijų ir rinkitės nešaldytas pistacijas. Nešaldytos pistacijos skatina valgyti lėtai ir sąmoningai, nes gliaudymas užima laiko. Be to, gliaudant lukštai kaupiasi priešais jus, tad matyti, kiek jau suvalgėte. Tyrimai parodė, kad žmonės, valgę negliaudytas pistacijas, per vieną valgymą suvartojo 41 proc. mažiau kalorijų nei tie, kurie valgė išlukštentas pistacijas.
Pistacijos neturi cholesterolio ir yra puikus vitaminų bei mineralų šaltinis, įskaitant manganą, fosforą varį, vitaminą B6, tiaminą. Be to, jos yra tikras kalio šaltinis: 50 g porcijoje yra daugiau kalio nei dideliame banane – ir tiek pat ląstelienos, kiek poroje virtų brokolių.
Kokie yra pistacijų šalutiniai poveikiai?
Pistacijos kai kuriems žmonėms gali turėti neigiamų šalutinių poveikių. Žalios pistacijos neturi daug natrio – tačiau tai ne visada pasakytina apie skrudintas pistacijas, kurios dažnai būna sūdyto. Vieno puodelio porcijoje sausose sūdytose skrudintose pistacijose yra iki 526 miligramų natrio. Per didelis natrio kiekis gali padidinti riziką išsivystyti aukštam kraujospūdžiui, širdies ligoms, ištikti insultui.
FODMAP – tai fermentuojamų oligosacharidų, disacharidų, monosacharidų ir poliolių santrumpa. Paprasčiau tariant, FODMAP yra tam tikros rūšies angliavandeniai. Žmonės, sergantys dirgliosios žarnos sindromu turėtų riboti FODMAP kiekį savo mityboje, kad galėtų geriau kontroliuoti simptomus.
Pistacijos laikomos maisto produktu, kuriame yra daug FODMAP, nes jose yra fruktanų. Jei netoleruojate fruktanų, pistacijos gali sukelti pilvo skausmą. Tokiu atveju galite patirti pilvo pūtimą, pykinimą, alergijos riziką.
Pistacijos yra riešutai. Kai kurie žmonės, turintys alergiją riešutams, gali patirti rimtą reakciją ir į pistacijas ir turėtų jų vengti. Alerginės reakcijos į pistacijas simptomai gali būti niežėjimas burnoje, akyse, odoje ar gerklėje, sunkumas ryjant, pykinimas ir pilvo skausmas, viduriavimas, nosies užgulimas ar sloga, sunkumas kvėpuoti ar dusulys. Taip pat anafilaksija – rimta reakcija, dėl kurios gali būti sunku kvėpuoti.
Dažnai užduodami klausimai apie pistacijas
Ar pistacijos tukina?
Bet koks maistas, kurio suvalgome per daug, gali tukinti. Papildoma energija iš kalorijų, kurių jūsų organizmui nereikia, yra kaupiama riebalų pavidalu. Pistacijos iš tiesų turi riebalų, tačiau tai yra nesotieji riebalai, kurie yra geresni mūsų širdžiai. Riebalai pistacijose gali suteikti sotumo ir pasitenkinimo jausmą – o tai gali padėti išvengti persivalgymo: 33 tyrimų apžvalga parodė, kad riešutų valgymas nepadidino kūno svorio ar kūno masės indekso.
Ar pistacijos tinka žmonėms, sergantiems cukriniu diabetu?
Taip, jei sergate cukriniu diabetu (ir neturite alergijos riešutams), pistacijos yra puikus užkandis. Jos pasižymi žemu glikeminiu indeksu – o tai reiškia, kad jos nesukels staigaus cukraus kiekio kraujyje šuolio. Vienoje porcijoje pistacijų (50 pistacijų) yra 8 gramai angliavandenių ir 2 gramai cukraus.
Ar pistacijos yra naudingos moterims?
Taip, pistacijos yra naudingos tiek moterims, tiek vyrams. Pistacijų teikiama nauda žarnynui, kraujagyslėms ir akims yra vienoda abiem lytims. Pistacijos yra riešutai – o vieno tyrimo duomenimis, riešutų vartojimas sumažina estrogeno neigiamo krūties vėžio riziką. Tyrime dalyvavusios moterys buvo pasiekusios menopauzę ir kasdien suvartodavo 10 gramų riešutų, rašo „Web MD“.