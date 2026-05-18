Tirs Vilniaus arkikatedros bazilikos raidos etapus

Tyrimų planą ir jų įgyvendinimą koordinuos premjerės Ingos Ruginienės potvarkiu sudaryta darbo grupė, pirmadienį pranešė Vyriausybės kanceliarija.
Iki liepos 1 dienos darbo grupė turės parengti Vilniaus arkikatedros bazilikos kompleksinių mokslinių tyrimų bei su jais susijusių apsaugos ir tvarkybos darbų plano projektą, taip pat įvertinti preliminarų lėšų poreikį ir galimus finansavimo šaltinius.
Be to, bus pateikti siūlymai, kaip moksliškai patikrinti hipotezę dėl galimos Vytauto Didžiojo palaikų buvimo vietos Vilniaus arkikatedroje bazilikoje.
„Vilniaus katedros tyrimų reikšmė yra dar platesnė. Jie gali atverti naujų, iki šiol nežinomų šios vietos istorijos sluoksnių, padėti geriau suprasti mūsų valstybės ištakas ir sustiprinti ryšį su istorine atmintimi. Todėl jau dabar telkiame geriausias šalies kompetencijas, kad tyrimai būtų atliekami profesionaliai, atsakingai ir su pagarba sakraliai erdvei“, – pranešime cituojama I. Ruginienė.
Planuojama, kad tyrimai apims archeologinius, bioarcheologinius, paleogenetinius, mūro, istorinių šaltinių ir menotyrinius tyrimus.
