Rusija pradėjo savo atnaujinto naikintuvo bandymus

Nuotrauka, pasirodžiusi Rusijos gynybos žiniasklaidoje, rodo, panašu, „Su-57“ orlaivio korpusą su aiškiai pailginta priekines fiuzeliažo dalimi, kurioje tandemiškai įrengta antroji piloto vieta – tokia konfigūracija naudojama daugumoje Rusijos kovinių mokomųjų variantų.
I. Tumanovas, kurio kanalas atvirų šaltinių stebėjimo bendruomenėse laikomas vienu iš patikimesnių šaltinių apie Rusijos taktinę aviaciją, parašė, kad galutinis orlaivio pavadinimas dar nenustatytas: „Ar jis bus vadinamas „Su-57D“, ar „Su-57UB“, pažiūrėsime. Kaip variantas – „Su-57ED“, – rašoma jo įraše. Neapibrėžtumas dėl pavadinimo yra būdingas programoms, esančioms ankstyvame antžeminių bandymų etape, kai oficialūs pavadinimai dažnai nustatomi tik vėlesniuose kūrimo ciklo etapuose.
„Su-57“ yra moderniausias Rusijos eksploatuojamas kovinis lėktuvas – dviejų variklių daugiafunkcinis „nematomas“ naikintuvas, kurį sukūrė kompanija „Suchoj“ ir kuris gaminamas Komsomolsko prie Amūro lėktuvų gamykloje Rusijos Tolimuosiuose Rytuose.
Lėktuvas pradėjo ribotą tarnybą Rusijos kosminėse pajėgose 2020 m. – po ilgai trukusios kūrimo programos, kuri truko daugiau nei dešimtmetį, o gamyba palaipsniui spartėjo, nes Rusija siekė dislokuoti šį modelį operatyviai reikšmingu skaičiumi.
„Su-57“ pasižymi radarais sunkiai pastebima forma, vidiniais ginklų skyriais, traukos vektoriaus varikliais ir pažangia jutiklių sistema – todėl jis laikomas Rusijos atsakymu į amerikietišką „F-22 Raptor“ oro erdvės dominavimo srityje, nors nepriklausomi jo faktinių „nematomumo“ charakteristikų vertinimai nuolat kelia abejones, ar jis pasiekia tokį radaro atspindžio ploto sumažinimą, kokį deklaruoja Rusija.
Dviejų vietų versijos reikšmė glūdi visų pirma jos eksporto potenciale, o ne praktinėje naudoje Rusijos pilotams. Tai pažymėjo pats I. Tumanovas, o dar viename Rusijos karinių naujienų šaltinyje, kuriame buvo aptariamas šis orlaivis, buvo aiškiai nurodyta, kad „dviejų vietų modifikacija skirta visų pirma eksportui“.
2026 m. balandį Rusijos valstybinė ginklų eksporto agentūra „Rosoboronexport“ paskelbė apie naujas užsienio sutartis dėl „Su-57“, tačiau, kaip praneša Rusijos valstybinis laikraštis „Rosijskaja Gazeta“, nenurodė nei pirkėjų, nei kiekių.
Šis pranešimas sutapo su daugybės nuotraukų ir vaizdo įrašų, kuriuose matyti virš Afrikos skraidantys naikintuvai „Su-57“ su Alžyro karinių oro pajėgų ženklais, pasirodymu, o pirmoji aukštos kokybės Alžyro naikintuvo „Su-57“ nuotrauka buvo paskelbta 2026 m. balandį.
Alžyro karinių oro pajėgų pilotai matyt vykdė susipažinimo su „Su-57“ skrydžius, todėl Alžyras tapo pirmuoju patvirtintu šio tipo orlaivių naudotoju užsienyje. Tai yra geopolitiškai reikšmingas pokytis, atsižvelgiant į Alžyro istorinę priklausomybę nuo Rusijos ir Sovietų Sąjungos kovinių lėktuvų bei jo, kaip vienos iš didžiausių gynybos išlaidų turinčių Afrikos šalių, padėtį.
„Su-57“ kovinių pasiekimų balansą apsunkina keletas patvirtintų nuostolių, iš kurių nė vienas neįvyko per oras-oras ar žemė-oras susidūrimus. Remiantis „Oryx“ atvirų šaltinių stebėjimais ir Ukrainos kariuomenės pranešimais, nuo plataus masto invazijos pradžios Rusija prarado mažiausiai keturis „Su-57“, ir visi patvirtinti nuostoliai įvyko ant žemės dėl Ukrainos tolimųjų nuotolio dronų smūgių į Rusijos oro bazes giliai Rusijos teritorijoje. Nuostolių modelis, kurį lėmė Ukrainos dronų smūgiai – o ne oro gynybos perėmimai – sukėlė klausimų ne dėl lėktuvo išlikimo ore, bet dėl Rusijos gebėjimo apsaugoti savo pažangiausius kovinius lėktuvus nuo vis galingesnių Ukrainos tolimųjų nuotolių bepiločių sistemų, veikiančių šimtus kilometrų giliai Rusijos teritorijoje, rašo „Defence Blog“.
