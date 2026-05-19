„PlayStation“ uždaro duris: šio tipo „Sony“ žaidimai asmeninių kompiuterių nebepasieks

Tokie internetiniai žaidimai kaip „Marathon“ ir „Marvel Tokon“ vis dar bus išleisti keliose platformose, tačiau vienam žaidėjui skirti žaidimai – tokie kaip ankstesnių metų hitas „Ghost of Yotei“ ir netrukus pasirodysiantis veiksmo žaidimas „Saros“, liks išskirtiniai „PlayStation 5“, teigė šaltiniai, kurie paprašė neskelbti jų tapatybės, nes neturėjo leidimo viešai kalbėti apie bendrovės strategiją.
Šie asmenys įspėjo, kad ateityje situacija gali pasikeisti dėl nenuspėjamo vaizdo žaidimų pramonės pobūdžio ir to, kad „Sony“ planai nuolat keičiasi. Tačiau pastarosiomis savaitėmis „PlayStation“ atsisakė planų išleisti „Ghost of Yotei“ ir kitus viduje sukurtus žaidimus asmeniniams kompiuteriams. Du žaidimai, kuriuos sukūrė išoriniai kūrėjai, bet išleis „PlayStation“ – „Death Stranding 2“ ir artėjantis „Kena: Scars of Kosmora“ – vis dar planuojami išleisti asmeniniams kompiuteriams šiais metais.
Tikriausiai yra keletas priežasčių, lėmusių šį pokytį, rašo „Bloomberg“. Viena iš jų – tai, kad kelių naujausių „PlayStation“ žaidimų PC platformoje pardavimai buvo prasti. Be to, pasak šaltinių, susipažinusių su „Sony“ vidaus veikla, dalis „PlayStation“ darbuotojų išreiškė susirūpinimą, kad žaidimų išleidimas PC platformoje gali pakenkti konsolės prekės ženklui ir neigiamai paveikti „PlayStation 5“ bei jos įpėdinių pardavimus.
Dešimtmečius „Sony“ „PlayStation“ pardavimo strategija buvo išlaikyti pagrindines žaidimų serijas kaip išskirtines savo konsolių nuosavybes. 2020 m. ji pakeitė kursą ir pradėjo leisti žaidimus asmeniniams kompiuteriams per „Steam“. Nuo tada bendrovė išleido daugumą savo didžiausių žaidimų serijų PC platformai – pavyzdžiui, „God of War“ ir „The Last of Us“.
Tačiau ši strategija buvo paini ir sukėlė sumaištį daugeliui žaidėjų. Dauguma žaidimų asmeniniams kompiuteriams pasirodė praėjus mėnesiams ar metams po to, kai jie buvo išleisti „PlayStation“ konsolėms. Chronologine prasme tai buvo daroma nenuosekliai, žaidimai pasirodydavo chaotiškai. Bendrovė taip pat papiktino asmeninių kompiuterių žaidėjus, paprašydama jų susikurti „PlayStation Network“ paskyras, kad galėtų naudotis daugeliu žaidimų.
Dabar „Sony“ siekia laikytis paprastesnio požiūrio: grįžti prie išskirtinių žaidimų konsolėms.
Du „Sony“ konkurentai konsolių rinkoje pasirinko kitokius kelius. „Nintendo“ beveik visus savo žaidimus išleido tik savo „Switch“ platformoje, o „Microsoft“ tapo daugiaplatformiu leidėju, išleisdama viską PC ir daugelį žaidimų „PlayStation“.
Kitas veiksnys, lėmęs „Sony“ sprendimą, gali būti būsima „Microsoft“ „Xbox“ konsolė, kuri, kaip gandai sako, naudos „Windows“ ir galės paleisti PC žaidimus. Kai kurie „PlayStation“ vadovai gali būti nepatenkinti perspektyva, kad vienas iš kompanijos flagmanų – pavyzdžiui, „God of War“ – veiktų būsimoje „Xbox“ konsolėje.
