Droną Estijoje numušė iš Lietuvos pakilęs NATO naikintuvas

„Šiandien įvykus oro erdvės pažeidimams tiek Estijoje, tiek Latvijoje, Krašto apsaugo ministerija informuoja, kad Lietuvos oro erdvėje incidentų nefiksuota.
Krašto apsaugo ministras Robertas Kaunas praneša, kad visos atsakingos institucijos stebėjo ir toliau stebi situaciją, yra ir buvo pasirengusios reaguoti.
NATO oro policijos naikintuvai, kurie buvo aktyvuoti Baltijos šalių oro erdvėje, sugrįžo į savo nuolatinio buvimo vietą“, – skelbia ministerija.
„F-16 Fighting Falcon“ – tai amerikietiškas vieno variklio viršgarsinis daugiafunkcinis ketvirtosios kartos naikintuvas, kurį sukūrė „General Dynamics“ ir gamino kelios įmonės, tarp jų – „General Dynamics“ (iki 1993 m.) ir „Lockheed Martin“ (iki 2017 m.).
Sukurtas kaip dominavimo oro erdvėje dienos metu naikintuvas, jis tapo sėkmingu visų oro sąlygų daugiafunkciniu orlaiviu, kurio nuo 1976 m. pagaminta daugiau nei 4600 vienetų.
Nors pirminės naikintuvo versijos jau nebegaminamos, naujoje „Lockheed Martin“ gamykloje eksportui gaminamos ir modernizuojamos patobulintos „Lockheed Martin F-16V Viper“ šeimos versijos.
2026 m. duomenimis, tai yra labiausiai paplitęs karinėje tarnyboje naudojamas fiksuoto sparno orlaivis pasaulyje – eksploatuojama 2102 „F-16“ šeimos orlaiviai, sudarantys 15 proc. visų aktyvių kovinių orlaivių.
Šiuo metu NATO oro policijos misijoje Lietuvoje tarnauja 6 Rumunijos „F-16“ naikintuvai – ir dar keturi Portugalijos „F-16“.