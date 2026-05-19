Nepamirštamas pasivaikščiojimas miške: augintinis šeimininkui surado senovinį artefaktą

„Mano šuo nubėgo ir ėmė knisti žemę, todėl nuėjau jo paimti, – bet pažvelgęs žemyn į šaknis, pamačiau kirvį – jis tiesiog spindėjo gražiausia žalia spalva, – BBC pasakojo Smithas. – Jis buvo tiesiog įstrigęs vienoje iš duobių, aš jį ištraukiau ir štai jis.“
Vyras perdavė radinį „Forestry England“ organizacijai, kuri kreipėsi į „Cotswold Archaeology“ pagalbos identifikuojant ir konservuojant radinį. Kirvis dabar yra „Dean Heritage“ centre – dokumentavimui ir konservavimui.
Mokslininkai mano, kad kirvis datuojamas laikotarpiu tarp 1400 m. pr. m. e. ir 1275 m. pr. m. e. – nes jis pagamintas iš bronzos (vario ir alavo mišinio) ir yra „palstave“ tipo kirvis, būdingas tam laikotarpiui.
Susiję straipsniai
„Forestry England“ bendruomenės gamtosaugininkė Leoni Dawson sako, kad kirvio galvutė gali suteikti naudingų įžvalgų apie gyvenimą ir įrankius bronzos amžiuje.
„Neįtikėtina, kad tokie įrankiai išliko tūkstančius metų, paslėpti po mūsų kojomis, – teigia ji. – Tokie radiniai padeda mums rasti sąsają su žmonėmis, kurie gyveno ir dirbo šiose vietovėse daug anksčiau už mus.“
Bronzos amžius truko nuo 2300 m. pr. m. e. iki 800 m. pr. m. e., o Didžiojoje Britanijoje jis prasidėjo maždaug 2200 m. pr. m. e., kai įrankių gamyboje buvo pradėta naudoti bronza. Šiam laikotarpiui būdingi buvo kirviai su kilpele, per kurią buvo galima perverti virvę, kad metalinė kirvio dalis būtų pritvirtintas prie medinės rankenos. Tokie kirviai buvo formuojami pilant išlydytą metalą į dviejų dalių liejimo formą, kuri jau buvo sudėtingesnė nei anksčiau naudotos paprastos akmeninės formos.
Bronzos amžiaus žmonės kirvius naudojo gyvulių dorojimui, medžio apdirbimui ir statuso demonstravimui. Kai kuriuose kapuose kirviai randami kaip vertingos įkapės.
Deano miškas pietvakarių Anglijoje, kur buvo rastas šis kirvis, buvo apgyvendintas žmonių nuo akmens amžiaus. Ši vietovė yra vienas iš seniausių Anglijos miškų – jis čia auga nepertraukiamai nuo 1600 m. e.
Bronzos amžiuje ten gyvenę žmonės kirto medžius, kad padarytų vietos žemdirbystei ir namams, taip pat ritualiniams paminklams. 2019 m. miške archeologai rado žiedinę akmenų struktūrą, datuojamą 2500–1500 m. pr. m. e. Ratas yra apie 24 metrų skersmens, su mažais stovinčiais akmenimis.
„Niekas tiksliai nežino, kam jie buvo naudojami. Kai kurie buvo rasti kartu su kapais, o tokiose vietose dažnai randama anglies likučių, kas rodo, kad čia vyko ritualai, susiję su ugnimi“, – teigia archeologas Jonas Hoyle’as.
Parengta pagal „Smithsonian“.
archeologijaIstorijaAnglija
Rodyti daugiau žymių