Paskelbtas tankų šaudyklos Rūdninkų poligone rangos darbų pirkimas

2026 m. gegužės 19 d. 11:02
Baigus projektavimo darbų etapą, Infrastruktūros valdymo agentūra prie Krašto apsaugos ministerijos skelbia daugiafunkcinės (tankų) šaudyklos Rūdninkų poligone rangos darbų pirkimą. Moderni šaudykla užtikrins efektyvias treniravimosi sąlygas Vokietijos brigadai, Lietuvos kariuomenei bei kitų NATO sąjungininkų kariams.
Bendras tankų šaudyklos komplekso plotas, neskaitant aprūpinimo infrastruktūros, siekia apie 450 ha. Šaudyklos teritorijoje taip pat suprojektuota 10 kovinės technikos judėjimo kelių ir šaudymo pozicijų, 353 taikinių pastatymo pozicijos, taip pat šaudyklos valdymo-aprūpinimo pastatas.
Šaudykloje suprojektuotas ir administracinių kelių tinklas, privažiavimo, judėjimo aprūpinimo zonoje keliai, aikštelės, sandėlis, šaudymo koridoriai ir visa reikalinga inžinerinė infrastruktūra.
Rūdninkų poligone vystoma infrastruktūra – strateginė investicija į Lietuvos ir NATO sąjungininkų gynybinį pajėgumą. Karinio poligono šaudyklų kompleksai skirti užtikrinti aukštos kokybės treniravimosi sąlygas, sustiprinti bendrą gynybinį pasirengimą ir operacinius pajėgumus.
