Pratybose „Juodoji strėlė 2026“ – koviniai šaudymai į antžeminius taikinius ir dronus

Pratybas sudarė du etapai. Pirmojo etapo metu būriai treniravosi Gaižiūnų poligone bei civilinėje aplinkoje. Buvo vertinamas karių gebėjimas veikti stresinėse situacijose, taktinė sąveika tarp padalinių bei gebėjimas greitai priimti sprendimus nepažįstamoje vietovėje. Šiuolaikiniame mūšio lauke vis didesnę reikšmę įgauna bepiločiai orlaiviai, todėl pratybose „Juodoji strėlė 2026“ dėmesys skirtas kovai su dronais. Kariai treniravosi juos aptikti, stebėti bei neutralizuoti – šie gebėjimai tampa neatsiejama šiuolaikinio kario pasirengimo dalimi.
Antruoju etapu pratybas vainikavo koviniai šaudymai (CALFEX), kuriuose taktiniai manevrai derinami su realia ugnies galia. Būrių kovinio šaudymo pratybos (CALFEX) yra viena sudėtingiausių ir daugiausia atsakomybės reikalaujančių mokymų formų. Jų metu pėstininkų padaliniai, vykdydami taktiką mūšio lauke, tiesiogiai kviečia ir koordinuoja minosvaidžių ugnį bei kitas paramos priemones, naikindami taikinius kovine amunicija. Šis etapas reikalauja ypatingo susikaupimo ir maksimalios koncentracijos, nes kariai manevruoja realiomis šaudymo sąlygomis, netikslumai ar dėmesio praradimas derinant veiksmus su ugnies paramos padaliniais gali turėti rimtų pasekmių. Tik tiksliai suderinta ugnis ir judėjimas leidžia užduotis atlikti saugiai ir efektyviai.