Saugus užnugaris: ką reiškia būti įmonės, kuri saugo šalies ryšį, dalimi?

Telekomunikacijų kompanijos Žmonių, kultūros ir teisės vadovės Daivos Kasperavičienės teigimu, karas Ukrainoje parodė, kad šiuolaikiniame konflikte pirmasis šūvis paleidžiamas ne į apkasus, o būtent į skaitmeninę erdvę. „Deokupuotose teritorijose vietinio operatoriaus inžinieriai, vilkintys neperšaunamas liemenes, ryšį atkurdavo eidami koja kojon su išminuotojais. Jie dirbo ten, kur kitiems kelti koją dar buvo draudžiama. Tinklo operatorius pasirinkimo neturi: esame strategines paslaugas teikianti įmonė ir mūsų žmonės privalo dirbti tam, kad savo veiklą galėtų tęsti kiti. Juk kol yra ryšys, tol yra viltis“, – sako ji.
Kas nutinka valstybei per pirmąsias 10 minučių be ryšio?
Sutrikus ryšiui, vartotojams didžiausias pokytis būtų ne patys techniniai nesklandumai, o pauzė bendravime. Mobiliuoju tinklu šiandien ne tik siunčiamos asmeninės žinutės, bet ir svarbūs saugumo pranešimai, bankinės operacijos bei skubios pagalbos tarnybų koordinatės. Todėl ryšio stabilumas per pirmąsias dešimt minučių yra itin svarbus – jis leidžia visoms valstybės ir miestų funkcijoms veikti visiems pažįstamu ritmu.
Pasaulinė patirtis rodo, kad sudėtingose situacijose ryšio operatoriai privalo peržengti įprasto veikimo ribas. Taivanas, ruošdamasis galimai skaitmeninei blokadai, šalia šviesolaidžio masiškai diegia tūkstančius palydovinio ryšio terminalų – tai pamoka, išmokta po to, kai pažeisti povandeniniai kabeliai salas paliko be ryšio ištisas savaites. Panašią patirtį išgyveno ir Puerto Rikas: 2017 m. po uragano „Maria“ nušluotus tinklus teko atstatyti naudojant dronus-bazines stotis, vadinamus „Flying COWs“ (Cell on Wings).
Susiję straipsniai
„Istorija moko, kad tinklo operatorius privalo turėti ne tik planą B, bet ir C ar D. Kai nebeįmanoma prisišaukti pagalbos, informacinė tyla kainuoja gyvybes. Todėl ir esame pasirengę įvairiems scenarijams: nuo alternatyvių technologijų iki savo atsargų. Esame sudarę detalius algoritmus – nespėliosime, ką daryti, nes mūsų komandos nariai tiksliai žino savo vaidmenį, kad sunkią akimirką Lietuva liktų ryšyje“, – pasakoja D. Kasperavičienė.
Diena X: nėra vietos panikai, yra – algoritmams
Jos teigimu, darbuotojams tokie aiškūs planai baimės nekelia. „Priešingai – tai suteikia stabilumą. Kiekvienas komandos narys jaučia, kad jis nėra ir nebus paliktas likimo valiai, nes jų funkcija krizės metu yra būtina visos šalies saugumui. Žinojimas, kad tavo darbdavys turi planą tavimi pasirūpinti, leidžia susikoncentruoti į esminį tikslą – užtikrinti ryšį bet kokiomis sąlygomis“, – teigia specialistė.
Įmonė yra sudariusi mobilizacinius sąrašus ir identifikavusi darbuotojus, kurie krizės atveju pirmieji stotų į valstybės gynybą. Kad paslaugų teikimas nenutrūktų, iš anksto paruoštos darbuotojų pamainos, kurios perimtų svarbiausias funkcijas. Esant poreikiui, dalis komandos dirbtų nuotoliu arba iš rezervinių biurų, o svarbiausią infrastruktūrą prižiūrintys inžinieriai gedimus šalintų jau apsirūpinę specialia apsaugine ekipuote.
„Kad šie algoritmai veiktų ne tik popieriuje, teorinį pasirengimą tikriname praktinėmis pratybomis. Darbuotojai žino, ką turėtų daryti krizės atveju, darbo vietas bei artimiausių priedangų lokacijas. Svarbiausi mūsų specialistai ir vadovai niekada negali išjungti telefonų – jų prioritetas yra tinklo veikimas, nes tai įsipareigojimas ne akcininkams, o valstybei ir jos žmonėms“, – sako specialistė.
Ką daryti, jei telefone visgi dingo ryšys?
Anot D. Kasperavičienės, technologinis „Telia“ tinklo pamatas sukonstruotas taip, kad atlaikytų maksimalias apkrovas ir fizinius pažeidimus. Ji primena, kad nors strateginės įmonės investuoja milijonus į tinklų atsparumą ir atsarginius algoritmus, galutinė grandis bet kokioje krizėje yra pats žmogus. Kol inžinieriai užtikrina, kad skaitmeninė siena stovėtų tvirtai, kiekvienas iš anksto gali pasirūpinti savo asmeniniu saugumu.
„Pradėti reiktų nuo įvairių scenarijų apgalvojimo. Užsirašykite ant popieriaus artimiausių žmonių numerius ir sutarkite konkrečią susitikimo vietą, jei dingtų internetas. Kol ryšys veikia, naudokite jį protingai – įjunkite artimųjų vietos bendrinimo funkciją (GPS), o namuose turėkite bent vieną radijo imtuvą su baterijomis ir pilnai įkrautą išorinę bateriją. Tai maži žingsniai, kurie užtikrina, kad net ir technologinių trikdžių metu jūsų asmeninis pasaulis nesustos“, – pataria ekspertė.