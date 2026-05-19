Žada atverti įslaptintas bylas apie kraupųjį nacių daktarą

Šis sprendimas priimtas po to, kai istorikai surengė visuotinę lėšų rinkimo kampaniją, siekdami finansuoti teisinį ginčą, kurio tikslas – nustatyti, ar J. Mengele po Antrojo pasaulinio karo buvo nuvykęs į Šveicariją, apie ką iki šiol nebuvo žinoma.
Nuo devintojo dešimtmečio žinoma, kad J. Mengele, kuris 1949 m. pabėgo iš Europos, 1956 m. grįžo į Šveicariją, kad su sūnumi atostogų metu paslidinėtų Alpėse. Istorikai siekia nustatyti, ar jis grįžo dar kartą - po to, kai 1959 m. Vakarų Vokietija išdavė jo arešto orderį.
Šveicarijos federalinė žvalgybos tarnyba pareiškė, kad suteiks prieigą prie savo bylų apie J. Mengele, laikantis sąlygų, kurios dar turi būti nustatytos, tačiau nepatikslino, kada dokumentai bus paviešinti. Remiantis BBC pranešimu, bylos dar nėra prieinamos viešai.
Žiaurūs eksperimentai
J. Mengele - SS gydytojas nacių okupuotos Lenkijos Aušvico koncentracijos ir naikinimo stovykloje - atrinkdavo į dujų kameras siunčiamus kalinius ir su jais atlikdavo žiaurius medicininius eksperimentus - ypač su nėščiomis moterimis, dvyniais ir vaikais.
Kaip ir daugelis aukšto rango nacių, po karo jis pabėgo į Pietų Ameriką, kur gyveno naudodamasis slapyvardžiais iki savo mirties Brazilijoje 1979 m., niekada taip ir nestojęs prieš teismą.
Šveicarijos istorikė Regula Bochsler atskleidė įrodymų, kad J. Mengelės žmona išnuomojo butą netoli Ciuricho oro uosto ir kad 1961 m. Austrijos žvalgyba įspėjo Šveicarijos valdžios institucijas, jog J. Mengele gali būti šalyje, naudodamasis suklastota tapatybe.
„Atrodo, yra įrodymų, kad J. Mengele 1959 m. planavo kelionę į Europą“, – sakė R. Bochsler BBC.
Istorikas Gérardas Wettsteinas kreipėsi į teismą, nes jam buvo atsisakyta suteikti prieigą prie dokumentų, kurie galėtų daugiau paaiškinti šią paslaptingą kelionę. Šie dokumentai įslaptinti iki 2071 m.
„Tai kursto sąmokslo teorijas“
G. Wettsteinas per kelias dienas surinko 18 000 Šveicarijos frankų (20 000 eurų) per visuotinį finansavimą, kad galėtų finansuoti bylą. „Tai atrodė absurdiška, – sakė jis BBC. - Kol jie įslaptinti iki 2071 m., tai kursto sąmokslo teorijas, visi sako - jie tikriausiai turi ką slėpti“.
G. Wettsteinas sako, kad jis lieka atsargus vertindamas tai, ką gali atskleisti šių dokumentų paskelbimas - spėdamas, kad dokumentai gali būti smarkiai cenzūruoti.
„Bijau, kad tai atrodys kaip Epsteino bylos. Kodėl šios J. Mengele bylos buvo įslaptintos taip ilgai?“ – klausė jis referuodamas į Šveicarijos istoriją, kai prieiga prie dokumentų, susijusių su Antruoju pasauliniu karu, yra ribota.
Parengta pagal „TVP World".
