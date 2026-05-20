Dronas pastebėtas ir Klaipėdoje, bet nerimauti neverta – paaiškino, kas tai buvo

2026 m. gegužės 20 d. 15:49
Trečiadienį po pietų Klaipėdoje, netoli uosto, pastebėtas skraidantis objektas. Vėliau patvirtinta, jog šis bepiločio orlaivio skrydis yra tarptautinių karinių pratybų dalis.
Naujienų portalas VE.lt gavo vaizdo įrašą, kuriame matyti virš pietinio molo skrendantis bepilotis orlaivis.
Lietuvos kariuomenė buvo informavusi, kad pratybos vyks gegužės 4–24 dienomis, jų metu gali būti naudojami bepiločiai orlaiviai.
Klaipėdos valstybinio jūros uosto direkcija trečiadienį naujienų portalui VE.lt patvirtino, kad šis bepiločio orlaivio skrydis yra suderintas pratybų kontekste.
Gegužės 20-osios rytą dalyje Lietuvos teritorijos buvo paskelbtas oro pavojus po to, kai netoli rytinės Lietuvos sienos pastebėtas bepilotis orlaivis, gyventojams buvo rekomenduota slėptis priedangose. Vėliau oro pavojus buvo atšauktas.
Nacionalinio krizių valdymo centro duomenimis, objektas iš kariuomenės radarų dingo aplink Merkinę.
