Po kauniečių pranešimų apie įtartiną objektą danguje – raminanti policijos žinia

„Kaune, Aleksote, jau trečią kartą skraido dronas. Arba kažkas žaidžia, arba nežinau. Nufotkinta ties Aleksoto „Maksima“ prieš 15 min.“, – apie 12.32 val. naujienų portalui „Kas vyksta Kaune“ pranešė skaitytojas.
Panašių neraminančių žinučių sulaukta ir daugiau.
„Virš Aleksoto praskrido labai panašus daiktas į droną, keista kad nelabai garsiai. Po kelių minučių link jo nuskrido karinis sraigtasparnis. Ar gali būti lietuvių žvalgybinis dronas ir kodėl negauname jokio pranešimo??“ – teiravosi dar vienas kaunietis.
Lrytas iš arti: užfiksavo vaizdus iš galimai nukritusio drono paieškų
„Kaune praskrido dronas karinis link „Kauno grūdų“, – rašė dar vienas skaitytojas.
Apie 13.20 val. sulaukta dar vienos kauniečio žinutės: „Ar gavote žmonių pranešimų apie droną, skrendantį pro Kauną, prieš 20 min.? Gaila, nespėjau nufilmuoti. Nuskrido link centro“. Kaip portalą „Kas vyksta Kaune“ trečiadienio popietę informavo Kauno apskrities vyriausiojo policijos komisariato atstovė, buvo gautas ne vienas pranešimas dėl neaiškaus skraidančio objekto. „Nuvykus išsiaiškinta, jog skrido mažo tipo lėktuvas, kuriam buvo išduotas leidimas“, – pažymima Kauno policijos atstovės komentare.
Susiję straipsniai
Lietuvos kariuomenės atstovai, įvertinę nuotraukas, pažymėjo, kad užfiksuotas objektas nėra bepilotė skraidykle ar dronas.
„Galima teigti, kad tai yra civilinis orlaivis „Rutan Long-EZ“. Papildomai informuojame, kad II paieškos ir gelbėjimo posto įgula, dislokuota S. Dariaus ir S. Girėno aerodrome, patvirtino, jog šis dvivietis civilinis orlaivis buvo pakilęs ir vėliau nusileido Aleksoto S. Dariaus ir S. Girėno aerodrome, Karinėms oro pajėgoms savininkai yra žinomi“, – portalui „Kas vyksta Kaune“ teigė Lietuvos kariuomenės atstovai.
Karo policija ir kariuomenės transportas: kadruose – galimai nukritusio drono paieškos