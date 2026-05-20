Rusijos pranašumas baigėsi? Ukraina pristatė pirmąjį savo pačių sukurtą tokį savo ginklą

Bombą sukūrė „DG Industry“, kūrimas truko 17 mėnesių, o ginklas turi 250 kilogramų kovinę galvutę, galinčią smogti įtvirtinimams, vadavietėms ir kitiems didelės vertės taikiniams, esantiems dešimtis kilometrų už paleidimo vietos. Ginklas apibūdinamas kaip „Ukrainos KAB“, ir pabrėžiama, kad šis projektas nėra nei Vakarų, nei sovietinių sistemų kopija, o unikali Ukrainos konstrukcija, specialiai pritaikyta šiuolaikinio karo sąlygoms.
Valdomos aviacijos bombos, NATO terminologijoje vadinamos tiksliai valdomais ginklais arba sklendžiančiomis bombomis, tapo vienu iš svarbiausių ginklų Rusijos ginkluotėje, 2023 m. Maskvai pradėjus jas masiškai naudoti prieš Ukrainos pozicijas.
Rusijos FAB serijos sklendžiančios bombos, pagamintos iš senųjų sovietinių bombų, pritaikius UMPK sklendimo komplektus, kurie padidina jų veikimo nuotolį ir suteikia GPS/INS nukreipimą, padarė didelę žalą Ukrainos gynybinėms pozicijoms, miestams ir infrastruktūrai visoje fronto linijoje.
Šie ginklai paleidžiami iš lėktuvų, skrendančių Rusijos oro erdvėje, kur jų nepasiekia dauguma Ukrainos oro gynybos priemonių, ir sklendžia iki 60–70 kilometrų iki savo tikslų, derindami didelių bombų sprogstamąją galią su dideliu sklendimo nuotoliu, kuris užtikrina paleidžiančio lėktuvo saugumą. Iki šiol Ukraina neturėjo lygiaverčių vidaus pajėgumų, kad galėtų atsakyti į šią grėsmę.
Pramonės generalinio direktorato sprendimas kurti unikalų projektą, o ne kopijuoti esamas sistemas, atspindi tiek praktinius technologijų perdavimo apribojimus karo metu, tiek operatyvinę patirtį, įgytą kovojant būtent tame konflikte, kuriam šis ginklas buvo sukurtas, rašo „Defence Blog“.
Tiksliąją ginkluotę kuriantys Ukrainos inžinieriai turi tiesioginę prieigą prie fronto linijos atsiliepimų, kurių neturi nė vienas taikos sąlygomis dirbantis Vakarų dizaineris, įskaitant išsamias žinias apie Rusijos oro gynybos schemas, taikinių sutvirtinimą, GPS trukdžių aplinką ir skrydžio sąlygas, su kuriomis Ukrainos orlaiviai susiduria, kai veikia ginčytinoje oro erdvėje. Ginklas, suprojektuotas atsižvelgiant į šias konkrečias sąlygas, o ne pritaikytas iš sistemos, sukurtoje kitokių grėsmių aplinkai, turi potencialą pranokti tiesiogines kopijas scenarijuose, su kuriais jis susidurs realybėje.
250 kilogramų svorio kovinės galvutės specifikacija leidžia Ukrainos KAB priskirti prie ginklų, galinčių sunaikinti sutvirtintus taikinius, įskaitant gelžbetoninius bunkerius, apsaugotus vadavietes ir giliai įrengtas gynybines pozicijas, kurias Rusijos pajėgos įrengė palei kontaktinę liniją per daugiau nei trejus metus trukusį įsitvirtinimą.
Rusijos sklendžiančios bombos „FAB-500“ ir „FAB-1500“, sveriančios atitinkamai 500 ir 1500 kilogramų, turi žymiai didesnius kovinius užtaisus, tačiau 250 kilogramų klasė yra palyginama su JDAM-ER komplektais, kuriuos Ukraina naudojo su dideliu operaciniu efektu prieš tiltus, šaudmenų sandėlius ir vadovavimo infrastruktūrą.
Nurodytas veikimo nuotolis, apibūdinamas kaip dešimtys kilometrų už paleidimo taško, atitinka nuotolinio veikimo sklendžiančią bombą, kurią galima paleisti iš Ukrainos oro erdvės arba iš pozicijos, kurioje paleidžiantis orlaivis neatsiduria tankiausiuose Rusijos oro gynybos sluoksniuose, apibendrina „Defence Blog“.
