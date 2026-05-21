Daug kam bus naujiena – jūsų „Instagram“ žinutės nebėra šifruojamos

„Iki šiol dalyje „Instagram“ pokalbių buvo naudojamas vadinamasis ištisinis šifravimas (angl. end-to-end encryption, E2EE). Tokiu būdu užšifruotas žinutes galėjo matyti tik siuntėjas ir gavėjas, o pati platforma neturėjo galimybės jų perskaityti. Atsisakius šios apsaugos, „Meta“ turės daugiau galimybių pasiekti ir analizuoti tiesioginių žinučių turinį, įskaitant nuotraukas, vaizdo įrašus bei balso žinutes“, – sako telekomunikacijų bendrovės naujos kartos tinklų direktorius Modestas Ropė.
Pasak jo, ilgą laiką technologijų rinkoje buvo laikoma, kad pilnas žinučių šifravimas yra vienas svarbiausių privatumo standartų. Tokias apsaugas aktyviai diegė „WhatsApp“, „Signal“, „iMessage“ ir kitos platformos, todėl „Meta“ sprendimas dalies jų atsisakyti „Instagram“ tinkle atrodo gana netikėtas.
Tarp saugumo ir privatumo
Oficialiai „Meta“ teigia, kad papildomos privatumo apsaugos nesulaukė pakankamo vartotojų susidomėjimo. Tačiau technologijų ekspertų nuomone, prie šio sprendimo galėjo prisidėti ir augantis spaudimas iš reguliuotojų bei vaikų apsaugos organizacijų.
„Pastaraisiais metais socialinius tinklus valdančios technologijų bendrovės, tarp jų ir „Meta“, vis dažniau sulaukia kritikos dėl galimybių nustatyti sukčiavimą, seksualinį priekabiavimą, vaikų išnaudojimą ar dirbtinio intelekto kuriamą kenkėjišką turinį. Platformų naudojamas pilnas žinučių šifravimas tiesiog neleisdavo aptikti pavojingo turinio“, – paaiškina M. Ropė.
Pasak jo, technologijų platformos nuolat balansuoja tarp dviejų labai jautrių temų – vartotojų privatumo ir saugumo internete: „Viena vertus, siekiama efektyviau kovoti su sukčiavimu ar pavojingu turiniu, kita vertus – svarbu išsaugoti ir žmonių teisę į privatų bendravimą.“
Dauguma žmonių kasdien naudodamiesi „Instagram“ didelių pokyčių greičiausiai nepajus, tačiau ekspertas ragina atsakingiau vertinti, kokia informacija dalijamasi socialiniuose tinkluose.
„Dauguma žmonių socialinius tinklus vis dar vertina kaip privačią bendravimo erdvę, nors juose šiandien siunčiama labai daug jautrios informacijos – nuo asmeninių nuotraukų iki darbo dokumentų ar prisijungimo duomenų. Jei norite siųsti itin jautrius duomenis, verta rinktis platformas, kurios vis dar taiko pilną ištisinį žinučių šifravimą“, – pataria skaitmeninių paslaugų bendrovės naujos kartos tinklų direktorius M. Ropė.
Pasak jo, šiuo metu „Meta“ platformos „Facebook“ ir „Instagram“ užima trečią vietą pagal mobiliųjų duomenų srautą „Bitės“ tinkle. Pirmoje vietoje – „Go3“ televizija, antroje – „Google“ paslaugos, pirmiausia, „YouTube“.
