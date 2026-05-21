Įspėja neliesti numuštų dronų: ukrainiečiai skelbia pavojaus signalą dėl radioaktyvių dalių

Pasak Saugumo tarnybos specialistų, išmatuotas gama spinduliavimas siekė maždaug 12 µSv/h, o tai gerokai viršija įprastą foninį lygį, kuris yra 0,1–0,2 µSv/h. Po šio atradimo tarnyba paragino civilius ir karinį personalą susidūrus su dronų, raketų ar kitų ginklų nuolaužomis elgtis ypač atsargiai, ir įspėjo, kad pažeisti ar sudegę sprogmenys gali kelti papildomą pavojų dėl galimo radioaktyviųjų dulkių poveikio.
Saugumo tarnyba pabrėžė, kad didžiausią pavojų kelia pažeisti šaudmenys – ypač tie, kurie buvo veikiami aukštos temperatūros ar sprogimų, dėl kurių gali pasikeisti medžiagos struktūra ir padidėti aplinkos užteršimo rizika. Valdžios institucijos pabrėžė, kad tokių liekanų negalima liesti tiesiogiai ir apie jas būtina pranešti specializuotoms išminavimo komandoms.
Šis incidentas taip pat atgaivino diskusijas dėl nusodrintojo urano naudojimo tam tikrų tipų Rusijos ir sovietinės kilmės ginkluotėje. Manoma, kad kai kuriuose „R-60M“ ir „R-60MK“ oras-oras raketų modeliuose nusodrintas uranas buvo naudojamas kovinės galvutės kinetinėse dalyse, pasinaudojant jo dideliu tankiu ir piroforinėmis savybėmis. Šios savybės leidžia sukurti kompaktiškus, tačiau sunkius smogiamuosius elementus, didinančius efektyvumą artimojo nuotolio oro mūšiuose.
Panašūs projektavimo principai, kaip pranešama, buvo taikomi ir kitoms sovietinės eros trumpo nuotolio raketoms, įskaitant „R-73“ modelį, kurio atžvilgiu atviruose šaltiniuose taip pat minimos nusodrintojo urano sudedamosios dalys. Tačiau manoma, kad dauguma šių sistemų yra sovietinės gamybos arba ankstyvųjų rusų modifikacijų, o ne neseniai vykdytos didelio masto gamybos.
Be oras-oras raketų, nusodrintas uranas yra aiškiau dokumentuotas Rusijos tankų šaudmenyse. Šarvuoti, sparneliais stabilizuoti sviediniai – tokie kaip „3BM32 Vant“ ir „3BM59 Svinec-1“ – turi nusodrinto urano šerdis ar elementus, skirtus pramušti šiuolaikines šarvuotas transporto priemones, kurias naudoja tiek NATO standartus atitinkančios pajėgos, tiek senosios sovietinės platformos.
Nors šie šaudmenys egzistuoja greta labiau paplitusių volframo pagrindu pagamintų alternatyvų, jų buvimas Rusijos ginklų arsenaluose kelia dar daugiau susirūpinimo dėl kovos lauko užteršimo. Visų pirma, sunaikintose šarvuotose mašinose ir sudegusiuose tankų korpusuose, likusiuose iš ankstesnių karo etapų, vis dar gali būti likę radioaktyviųjų medžiagų likučių, įstrigusių šaudmenyse ar konstrukcijos elementuose.
Rusija istoriškai niekada nenorėjo viešai pripažinti nusodrintojo urano šaudmenų naudojimo, ypač atsižvelgiant į jos kritiką panašių Vakarų šaudmenų tipų – pavyzdžiui, naudojamų JAV lėktuvuose „A-10“ ir pėstininkų kovos mašinose „Bradley“ – atžvilgiu. Nepaisant to, Ukrainos Saugumo tarnybos įspėjimas pabrėžia, kad potencialūs radiologiniai pavojai mūšio lauke gali būti sudėtingesni ir plačiau paplitę nei anksčiau manyta – o tai sustiprina griežtų saugos protokolų taikymo būtinybę tvarkant karo nuolaužas, rašo „Defense Express“.