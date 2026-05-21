KAM perka granatsvaidžius „Carl-Gustaf“

„Šalia perkamos ginkluotės investuojame ir į Lietuvos gynybos pramonę, mūsų ekonomiką bei technologinį pajėgumą. Pasirašėme apie 17 mln. eurų vertės pramoninio bendradarbiavimo sutartį su „Saab Dynamics AB“. Bendradarbiavimas prisidės prie nacionalinių kompetencijų stiprinimo šaudmenų saugojimo, logistikos, inžinerinių sprendimų ir saugos technologijų srityse bei skatins šalies gynybos pramonės pajėgumų plėtrą“, – sako krašto apsaugos ministras Robertas Kaunas.
Pagal sutartį taip pat bus įsigyti „Carl-Gustaf M4“ lauko treniruokliai, jų komplektuojančios dalys ir mažo kalibro adapteriai mokomiesiems šaudmenims. Ginkluotės pristatymus numatoma pradėti dar šiais metais.
Šis užsakymas yra dalis naujai sudarytos dešimties metų trukmės Lietuvos ir „Saab Dynamics AB“ sutarties, kurios bendra vertė, įskaitant galimus papildomus pasirinkimus, gali siekti apie 58 mln. eurų. Sutartis apima „Carl-Gustaf M4“ sistemas, mokomųjų šaudmenų adapterius bei „Carl-Gustaf Outdoor Trainer“ mokymo sprendimus.
