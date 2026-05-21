Paskelbus oro pavojų Utenoje, programėlės žinutę gavo ir kiti Lietuvos gyventojai – paaiškino, kodėl taip yra

Su naujienų portalu Lrytas susisiekęs kaunietis Martynas sako, kad jis telefone turi programėlę „LT72“ ir ji prieš pusvalandį atsiuntė pranešimą, kad jam reikia eiti į slėptuvę, nes paskelbtas oro pavojus. „Labai nustebau, nes gyvenu ir dabar esu Kaune, o iš žiniasklaidos pranešimų matau, kad oro pavojus yra Utenoje. Gal programėlė suklydo su lokacija?“, – pasimetęs su redakcija susisiekęs skaitytojas.
Tokias žinutes gavo ir vilniečiai, ir Šakių gyventojai (Marijampolės apskritis).
Kaip portalui Lrytas nurodė Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento (PAGD) komunikacijos skyriaus atstovė Jolita Orentaitė, tai nėra klaida: programėlės perspėjimo pranešimai siunčiami visiems programėlės vartotojams, tačiau pranešimo apačioje yra nurodyta, kam šis pranešimas galioja.
„Tačiau jau esame nustatę, jog ne visi programėlės vartotojai, paspaudę ant pradinio žinutės teksto, kuris parodomas telefono ekrane, yra nuvedami į gautus pranešimus. Jiems rodo vakarykščius, o vakar buvo nurodyta Vilniaus apskritis. Jiems nerodo naujausio pranešimo“, – patikslino J. Orentaitė.
Ji taip pat nurodė, kad PAGD svetainėje lt72.lt ir „Facebook“ yra nurodę, kad vartotojai nesivadovautų programėlės informacija, nes gali būti suklaidinti.
„Mobiliojoje programėlėje LT72 šiandien taip pat fiksuojasi sutrikimai, ne visiems programėlės vartotojams yra pasiekiama naujausia informacija, prašome vadovautis perspėjimo pranešimų informacija“, – nurodo LT72 „Facebook“ paskyroje.