Virš Baltijos šalių – dėmesį atkreipęs lėktuvo skrydis: paaiškino, kas tai buvo

Ketvirtadienį internautai skrydžių stebėjimo platformoje „Flightradar“ pastebėjo skrydį, pasižymintį neįprasta trajektorija.
Kaip atskleidė platformos duomenys, lėktuvas pakilo iš Amario oro bazės Estijoje, kirtęs Rygos įlanką atskrido į Lietuvą, nuo čia pasuko į Baltijos jūrą, nuskrido ir grįžo palei Kaliningradą, ir nuo ten nuskridęs į Latviją, palei sieną su Baltarusija, sugrįžo atgal į Estiją.
Iš platformoje skelbiamos informacijos matyti, kad tai buvo „Beech King Air 350ER“ orlaivis – o tai yra yra visame pasaulyje vienas populiariausių ir plačiausiai karinei žvalgybai naudojamų turbosraigtinių lėktuvų.
„Informuojame, kad tai yra NATO sąjungininkų naudojamas orlaivis, kuriam yra suteikti visi reikalingi leidimai naudotis Lietuvos oro erdve, o tokie skrydžiai yra iš anksto suderinti ir žinomi Lietuvos kariuomenei. NATO valstybių orlaiviai regione reguliariai vykdo įvairaus pobūdžio užduotis – tai gali būti mokymai, situacijos stebėjimas regione ar su kolektyviniu saugumu susijusi veikla, todėl neįprastesnė skrydžio trajektorija savaime nėra neįprastas reiškinys. Kadangi tai nėra Lietuvos kariuomenės ar kitų Lietuvos institucijų valdomas orlaivis, detaliau komentuoti konkrečią jo misiją ar vykdomas užduotis negalime. Vis dėlto vertiname gyventojų dėmesingumą ir suprantame visuomenės susidomėjimą. Detalesnę informaciją apie jo konkrečią misiją galėtų pateikti tik jį eksploatuojanti šalis arba NATO institucijos, – portalui Lrytas nurodė Lietuvos kariuomenės Strateginės komunikacijos departamento Medijos operacijų centras.
Kaip matyti iš atvirųjų šaltinių informacijos, lėktuvas priklauso „ Beechcraft Super King Air“ šeimai, o konkrečiai „350ER“ yra skirtas vyriausybiniams, kariniams ir komerciniams klientams specialiųjų užduočių vykdymui – pavyzdžiui, aerofotografavimui, medicininei evakuacijai, skrydžių tikrinimui ir stebėjimui.
„Super King Air“ serijos orlaiviai gaminami nepertraukiamai nuo 1974 m. – tai ilgiausias gamybos laikotarpis tarp visų savo klasės civilinių turbopropelerinių orlaivių. Nuo 2025 m. kovo vienintelis kitas gaminamas hermetizuotas daugiavariklis turbopropelerinis universalusis lėktuvas yra „Piaggio P.180 Avanti“ – kurį neseniai buvo galima pamatyti Lietuvos padangėje jam kalibruojant mūsų oro uostų instrumentinės tūpimo sistemos jutiklius.