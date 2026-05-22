„Facebook“ tinkle – naujas pavojus: galima lengvai prarasti paskyrą

Žinutėje rašoma, kad „Meta“ esą gavo pranešimą apie šioje paskyroje panaudotą kito asmens ar vardo naudojimą bei neteisingo ar klaidinančio turinio bendrinimą ar skelbimą. Nurodoma atsidaryti prisegamą failą atseit tam, kad vartotojas pasitikrintų ar paskyra nepažeidžia kitų taisyklių, ir skubinama tai padaryti per 24 valandas, o jei tai nebus padaryta, paskyra tariamai bus užblokuota.
Visa tai yra sukčių ataka – failas yra piktybinis, kuris programišiams suteikia galimybę perimti paskyrą ir arba patiems pradėti iš jos publikuoti turinį, arba dar blogiau – pradėjus publikuoti žalingą turinį (pornografiją, smurtinį turinį ar pan.), taip sukompromituoti vartotoją ir gauti realų „Facebook“ paskyros blokavimą.
Gavus tokią žinutę, geriausia ją tiesiog užblokuoti, bet svarbiausia – neatidarinėti jokių prikabintų failų.
Ši ataka pavojinga dar ir tuo, kad naudojant „Facebook“ paskyrą galima prisijungti ir prie kitų paslaugų paskyrų – pavyzdžiui, „Instagram“ ir „WhatsApp“, o taip pat kai kurie vartotojai „Facebook“ paskyrą naudoja prisijungimams ir į trečiųjų šalių svetaines - pavyzdžiui, elektronines parduotuves ar kitas paslaugas (pvz. „Spotify“).