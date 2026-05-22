Lazerinis Ukrainos atsakas brangiems Vakarų ginklams: ir stebina, ir kelia abejones

Apie lazerinio ginklo atsiradimą Ukrainoje pirmą kartą paskelbė buvęs Bepiločių sistemų pajėgų vadas Vadimas Sucharevskis. „Šiandien šiuo lazeriu galime numušti lėktuvus, skrendančius daugiau nei 2 km aukštyje“, – 2024 m. jo žodžius citavo „Interfax“.
Pati sistema pirmą kartą buvo pademonstruota 2025 m. Tuomet buvo teigiama, kad ji tinka naikinti smogiamuosius dronus, aviacines bombas, sparnuotas ir balistines raketas iki 3 km atstumu, numušti sraigtasparnius ir lėktuvus iki 5 km atstumu bei apakinti techniką iki 10 km atstumu.
Kūrėjai teigia, kad praėjusią žiemą „Trizub“ sėkmingai degino FPV dronus. Tuomet jis buvo bandomas su 7, 8, 9 ir 13 colių dronais. Veiksmingas FPV sunaikinimo nuotolis – 800–900 metrų. Šiuo metu skelbia, kad sistema gali numušti žvalgybinius dronus iki 1,5 km atstumu. Lazerinis spindulys sunaikina optiką, elektroniką, konstrukcijos elementus ir sparnų korpusus.
Į klausimą ar lazeris buvo išbandytas kovinėmis sąlygomis, kūrėjai atsako, kad lazerio modulio prototipas buvo išbandytas 2021 ir 2022 metais. Tuomet jis atrodė kaip lengvasis šautuvas „Trizub-120“. „Gaminys smogė į „Ka-52“ sraigtasparnių ir žvalgybinių dronų „Orlan“, stebėjimo stočių „Murom“ ir „Grenadier“ optinę ir elektroninę įrangą“, – teigia įmonė.
Komplekso kaina neatskleidžiama, tačiau teigiama, kad jis bus pigesnis už užsienio analogus. Pati bendrovė finansuojama iš nuosavų lėšų. Palyginimui, britiškos lazerinės ginkluotės „DragonFire“ kaina – apie 120 mln. svarų sterlingų apie 140 mln. eurų), rašo „Defender Media“ ir primena, kad remiantis „The Atlantic“ duomenimis, Ukrainoje taip pat sukurta lazerinis pabūklas „Sunray“, kurio numatoma kaina – keli šimtai tūkstančių dolerių.
„Celebra Tech“ taip pat priduria, kad, be oro taikinių numušimo, jų lazeris tinka teritorijos išminavimui, o ginklas pastaruoju metu įgijo keletą naujų funkcijų: navigacijos sistemą, taikinių fiksavimą ir sekimą ir integraciją su radarais, skirtais taikinių judėjimui stebėti.
Bendrovė rašo, kad be „Trizub“ ji yra sukūrusi optinio pluošto FPV droną „Laurus-13F“ ir smogiamąjį droną „Svidok“. Taip pat kuriamos dronai bombonešiai, elektroninės kovos priemonės ir programinė įranga.
Tačiau kaip rašo „Tech Radar“, šiam lazerinio kūrimo projektui bendrovė teigia pasamdžiusi tik apie penkiolika žmonių – o tai atrodo nepaprastai mažai tokiam techniškai ambicingam ginklų sistemai. Be to, kalbant apie daugumą nurodytų naikinimo nuotolių, įskaitant teiginį apie 5 kilometrų priešlėktuvinę gynybą, niekada nebuvo paskelbta jokių nepriklausomų patikrinimų ar trečiųjų šalių patvirtinimų.
„Pigūs lazeriai, kurie pašalina visas grėsmes iš oro, išlieka patrauklia idėja, tačiau be tinkamo patikrinimo tai lieka tik teoriniais projektais“, – pastebi „Tech Radar“.
