Pradedamas Lietuvos ilgalaikis socialinis tyrimas: pirmą kartą bus galima stebėti ne tik visuomenės pokyčius, bet ir jų priežastis

Šalyje pradedamas vykdyti Lietuvos ilgalaikis socialinis tyrimas (LIST), kurio metu bus siekiama reguliariai apklausti 5 tūkst. šalies gyventojų ir išsiaiškinti jų požiūrį į visuomenei aktualias temas. Pasak organizatorių, surinkti duomenys padės geriau suprasti gyventojų nuotaikas ir virs vertingu įrankiu Vyriausybei bei kitoms institucijoms priimti tikslingus sprendimus.
Vyriausybės strateginės analizės centro (STRATA) strateginių įžvalgų formavimo grupės vadovė dr. Vaida Jankauskaitė teigia, jog toks tyrimas svarbus siekiant užtikrinti savalaikius ir argumentuotus sprendimus.
„Esminis projekto tikslas yra geriau pažinti Lietuvos žmones, kad sprendimai, kuriuos priima Vyriausybė ir kitos institucijos, būtų ne nuojauta paremti, bet iš tikrųjų suprantant, ką žmonės galvoja, kaip jie gyvena, ką jaučia ir kaip tai kinta laike“, – sakė V. Jankauskaitė.
Susiję straipsniai
Pasak jos, tai išskirtinis tyrimas Lietuvoje, kadangi iki šiol nieko panašaus šalyje nebuvo vykdyta. Taip pat, V. Jankauskaitės teigimu, unikali yra ne tik metodinė tyrimo pusė, bet ir tai, kad tyrimą inicijavo Vyriausybė, o įgyvendina net penkios suinteresuotos pusės: Vilniaus universitetas (VU), Kauno technologijos universitetas (KTU), Vytauto Didžiojo universitetas (VDU), STRATA ir Valstybės duomenų agentūra (VDA).
V. Jankauskaitė pažymi, kad surinkti duomenys vėliau bus prieinami ir visuomenės reikmėms bei talpinami specialiai parengtame internetiniame puslapyje.
Dalyviai kruopščiai atrenkami
Pasak VDA generalinio direktoriaus pavaduotojos dr. Ingos Masiulaitytės-Šukevič, dalyviai tyrimui bus atrenkami iš statistinio registro. Pradiniame etape, jos teigimu, gyventojams jau yra išsiųsta 3 tūkst. kvietimų dalyvauti tyrime.
„Tyrimas bus vykdomas artimiausius ketverius metus. Jeigu kyla abejonių ar nepasitikite gautu laišku, tikrai galite kreiptis laiške nurodytais kontaktais į VDA arba pasitikslinti VDA tinklalapyje klausėjo vardą, pavardę ir kitą informaciją“, – pabrėžė I. Masiulaitytė-Šukevič.
Paklausta, ar prie tyrimo gali prisijungti visi gyventojai, pašnekovė akcentuoja, kad tokios galimybės nėra, tačiau norintiems prisidėti siūlo luktelti, kadangi tyrimo vykdymas bus inicijuojamas etapais, todėl laiško su kvietimu dalyvauti tyrime gyventojai gali sulaukti ir vėliau.
„Tikslas yra iš 15–19 tūkst. imties sudaryti apie 5 tūkst. gyventojų, kurie bus kviečiami kiekvieną ketvirtį dalyvauti ir atsakinėti į pagrindinio tyrimo anketas“, – pasakojo ji.
Pašnekovė pabrėžė, kad pirminis kontaktas su respondentais vyks gyvai – apklausėjas atvyks į namus, pristatys trumpai apie tyrimą, paprašys pildyti klausimyną ir prisijungti prie pagrindinio tyrimo. Taip pat, jos teigimu, gyventojai jiems pateiktą klausimyną galės užpildyti ir elektroniniu būdu internete.
Pasak KTU profesoriaus dr. Vaido Morkevičiaus, apklausoms vykdyti gyvas kontaktas pasirinktas atsižvelgiant į tai, jog ne visi gyventojai naudojasi internetu.
„Norėtume daryti visiškai internetinę apklausą, bet žinome, kad vyresni žmonės sunkiai prisijungia prie interneto, jie dažniausiai pasirenka tiesioginį kontaktą su apklausėju“, – nurodė jis.
I. Masiulaitytės-Šukevič teigimu, gyventojai turėtų įsitikinti, kad apklausą atlieka tikras VDA darbuotojas.
„Klausėjas, atėjęs pas gyventoją, turi parodyti savo darbo pažymėjimą, jame būtinai turi būti nurodytas vardas, pavardė, VDA antspaudas, direktorės parašas. Taip pat klausėjas turi vilkėti polo marškinėlius, džemperį arba striukę su VDA simbolika, taip pat gali būti kaklaraištis, skarelės, ir turėti VDA krepšelį“, – vardija pašnekovė.
Ypač didelės apimties tyrimas
V. Morkevičius teigė, kad tyrimui ruoštis buvo pradėta dar prieš penkerius metus. Pasak jo, poreikis tokiam tyrimui buvo išsakytas pačių valstybės institucijų, o klausimynas sudarytas bendradarbiaujant su mokslo bendruomenės atstovais. Visas pasirengimo procesas ir tyrimo klausimyno formavimas užtruko, tačiau pašnekovas pažymi, kad rezultatas orientuotas tiek į duomenų surinkimą, tiek į respondentų patogumą.
„Viskas yra apgalvota taip, kad neapkrautume žmonių vienu tyrimu vienkartiniu, kur pusantros valandos reikia atsakinėti į klausimus. Mūsų idėja yra dažniau užduoti mažiau klausimų, kad galėtume stebėti kaitą požiūrių, elgsenų. Klausimynas turėtų trukti ne daugiau 20 minučių“, – pasakojo jis.
Pasak V. Jankauskaitės, tyrimo metu bus siekiama paliesti labai daug skirtingų sričių, kad būtų matomas visapusiškas visuomenės paveikslas.
„Klausimynas temų prasme tikrai yra labai platus, aišku, mes klausime ir tokių bazinių sociodemografinių klausimų apie lytį, amžių, išsilavinimą ir panašiai. Bet iš esmės pagrindinės yra tokios temos, kurios ir atskleistų geresnį vaizdą, kokia yra mūsų visuomenė, kaip ji galvoja, kokios yra vertybės“, – teigė V. Jankauskaitė
„Temos apie socialinį atsparumą, tai, kaip saugiai mes jaučiamės valstybėje, šalia kaimynų, šalia draugų, ar pasitikime institucijomis, ar pasitikime vieni kitais, kaip mes žiūrime į technologijas, kaip mes žiūrime į klimato kaitą, ką mes galvojome apie socialinius tam tikrus dalykus“, – pridūrė ji.
Užtikrinama duomenų apsauga
I. Masiulaitytė-Šukevič pabrėžia, kad tyrimo metu bus itin atsakingai žiūrima į gyventojų duomenų apsaugą, o analitikai dirbs su nuasmenintu turiniu.
„Pagal oficialiosios statistikos valdysenos įstatymą ir europinius standartus esame įpareigoti saugoti asmens duomenis. Gyventojų surinkti duomenys bus apdorojami (...) saugiai, užtikrinant duomenų konfidencialumą. Asmens kontaktinę informaciją mes naudojame tik susisiekimui su žmogumi, kontaktiniai duomenys pašalinami, ir mūsų analitikai dirba su jau nuasmeninta informacija“, – teigė VDA generalinio direktoriaus pavaduotoja.
Ji pridūrė, kad dėl taikomų duomenų apsaugos priemonių tyrime tiesiogiai ar netiesiogiai atpažinti gyventojų nebus įmanoma.
Lietuvos ilgalaikis socialinis tyrimas (LIST) yra nacionalinis ilgalaikis tyrimas, skirtas nuosekliai stebėti visuomenės, gyvenimo sąlygų, vertybių ir socialinių pokyčių kaitą Lietuvoje. Tyrimo metu bus renkami duomenys apie gyventojų gyvenimo kokybę, socialinę gerovę, pasitikėjimą institucijomis, pilietinį dalyvavimą, darbo rinką ir kitus visuomenei svarbius klausimus.
Laidos nuoroda „YouTube“: https://youtu.be/pth_8c181K8?si=fSpyegW9ownsBeJk
Bendras naujienų agentūros ELTA ir Vyriausybės strateginės analizės centro (STRATA) turinio projektas.