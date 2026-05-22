VRM: vėl fiksavus programėlės „LT72“ trikdžius, išspręsta serverio paslaugų problema

2026 m. gegužės 22 d. 12:17
Liudmila Petrakova
Po ketvirtadienį paskelbto oro pavojaus sutrikus mobiliosios programėlės „LT72“ veiklai, problema, susijusi su serverio paslaugomis, išspręsta – paslaugų teikėjas padvigubino resursus, todėl dėl išaugusio vartotojų srauto trikdžių ateityje neturėtų kilti.
„Šiuo metu problema, susijusi su serverio paslaugomis, yra išspręsta. Paslaugos teikėjas, teikiantis serverio paslaugas, savo resursus padvigubino. Dėl didesnio vartotojų skaičiaus vienu metu mes problemos dabar neturėtume“, – penktadienį surengtoje spaudos konferencijoje kalbėjo Vidaus reikalų ministerijos (VRM) Strateginės komunikacijos skyriaus vedėjas Mindaugas Bajarūnas.
„Iki to laiko, kol nebuvo paskelbtas oro pavojus, programėlė daugiau ar mažiau veikė sklandžiai. Po pastarosiomis dienomis fiksuotų mobiliosios aplikacijos sutrikimų, vidaus reikalų ministro iniciatyva turėjome tarpinstitucinį pasitarimą, kurio metu aptarėme situaciją su skirtingomis valstybės institucijomis“, – nurodė jis.
Pasak VRM atstovo, tarpinstitucinio pasitarimo metu nustatyta, kad programėlei „LT72“ buvo numatyti per maži virtualių išteklių resursai.
„Šio pasitarimo metu konstatuota, kad buvo numatyti per maži virtualių išteklių resursai. Tuo metu daugelis vartotojų gavo perspėjimo žinutes, bandė jungtis prie aplikacijos ir patyrė sutrikimų. Aplikacija vieniems strigo, kiti negavo perspėjimo žinutės arba ją gavę negalėjo išskleisti to turinio. Lygiai taip pat strigo interaktyvaus žemėlapio atsidarymas“, – teigė M. Bajarūnas.
Kol kas gyventojai pranešimų apie pavojų į LT72 programėlę negaus
Be to, pasak M. Bajarūno, pasitarimo metu identifikuoti ir kiti programėlės trūkumai. Kol jie bus pašalinti, pranešimai apie galimą pavojų gyventojams bus siunčiami trumposiomis žinutėmis (ne SMS, bet korinio ryšio žinutėmis, angl. cell broadcast – Lryto past.).
„Turime labai apgailestauti ir atsiprašyti Lietuvos gyventojų, kad patyrėme tokius didelius iššūkius. Suprantame žmonių nepasitenkinimą. Šiuo metu nuspręsta, kad kol bus pašalinti visi programėlės architektūros trūkumai, kitos galimos problemos, perspėjimo žinučių Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamentas į tą mobiliąją aplikaciją, nutikus kažkokiam pavojui, nesiųs (…). Turime kitą patikrintą visuomenės informavimo kanalą – trumpieji perspėjimo pranešimai į mobiliuosius telefonus“, – kalbėjo ministerijos atstovas.
Mobilioji programėlė „LT72“ turi 200 tūkst. vartotojų. Ministerija tikisi, kad ateityje su panašiais trikdžiais neteks susidurti.
„Išmoktas pamokas turime. Padarysime viską, kad ji ateityje būtų sėkmingai integruota į visuomenės gyventojų ir informavimo sistemą. Kol kas gyventojus raginame pasitikėti tais trumpaisiais perspėjimo pranešimais, kurie siunčiami į mobiliuosius telefonus“, – kalbėjo M. Bajarūnas.
ELTA primena, kad mobilioji programėlė „LT72“ buvo pristatyta pernai kovą. Ji skirta pasirengimui ekstremalioms situacijoms. Šioje aplikacijoje pateikiami kaip reikėtų elgtis oro pavojaus, karo grėsmės, branduolinės avarijos, stichinių nelaimių ir kitais atvejais. Programėlėje patiekiami žemėlapiai su artimiausiomis priedangomis, kolektyvinės apsaugos statiniais, perspėjimo sirenomis.
