Žiniasklaida: Rusija galimai kuria slaptą branduolinių raketų dislokavimo jūros dugne projektą

2026 m. gegužės 22 d. 10:48
Jūras Barauskas
Rusija galimai kuria slaptą karinį projektą kodiniu pavadinimu „Skif“, skirtą jūros dugne dislokuoti balistines raketas su branduolinėmis sprogstamosiomis galvutėmis, teigiama visuomeninių Vokietijos transliuotojų WDR ir NDR atlikto tyrimo ataskaitoje.
Tyrimo duomenimis, NATO priklausančios Vakarų žvalgybos tarnybos stebėjo Severodvinske dislokuotą Rusijos laivą „Zviozdočka“. Pranešama, kad žvalgybos pareigūnai mano, jog šis laivas naudojamas vykdant slaptą Rusijos karinį projektą „Skif“, kurio metu jūros dugne dislokuojamos branduolinės raketos.
Ataskaitoje taip pat teigiama, kad šiam projektui Rusija gali naudoti ne tik laivą „Zviozdočka“, bet ir specialųjį povandeninį laivą „Sarov“.
Pasak transliuotojų WDR ir NDR, raketa „Skif“ gali būti modifikuota Rusijos povandeniniuose laivuose raketos naudojamos „Sineva“ versija. NATO šaltiniai teigia, kad šios raketos gali būti paleidžiamos iš jūros ir jų veikimo nuotolis siekia kelis tūkstančius kilometrų. Pirmieji bandymai galėjo būti atlikti prieš kelerius metus.
Parado Raudonojoje aikštėje fone – branduolinis šešėlis: Rusija perduoda specialią žinutę

Kaip anksčiau pranešė „Ukrinform“, Rusijos prezidentas Vladimiras Putinas teigė, kad jau baigiamos kurti raketų sistemos „Poseidon“ ir „Burevestnik“, taip pat užsiminė, kad raketose „Orešnik“ gali būti montuojami branduoliniai užtaisai.
