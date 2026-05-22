Žiniasklaida: Rusija galimai kuria slaptą branduolinių raketų dislokavimo jūros dugne projektą

Tyrimo duomenimis, NATO priklausančios Vakarų žvalgybos tarnybos stebėjo Severodvinske dislokuotą Rusijos laivą „Zviozdočka“. Pranešama, kad žvalgybos pareigūnai mano, jog šis laivas naudojamas vykdant slaptą Rusijos karinį projektą „Skif“, kurio metu jūros dugne dislokuojamos branduolinės raketos.
Ataskaitoje taip pat teigiama, kad šiam projektui Rusija gali naudoti ne tik laivą „Zviozdočka“, bet ir specialųjį povandeninį laivą „Sarov“.
Pasak transliuotojų WDR ir NDR, raketa „Skif“ gali būti modifikuota Rusijos povandeniniuose laivuose raketos naudojamos „Sineva“ versija. NATO šaltiniai teigia, kad šios raketos gali būti paleidžiamos iš jūros ir jų veikimo nuotolis siekia kelis tūkstančius kilometrų. Pirmieji bandymai galėjo būti atlikti prieš kelerius metus.
Susiję straipsniai
Kaip anksčiau pranešė „Ukrinform“, Rusijos prezidentas Vladimiras Putinas teigė, kad jau baigiamos kurti raketų sistemos „Poseidon“ ir „Burevestnik“, taip pat užsiminė, kad raketose „Orešnik“ gali būti montuojami branduoliniai užtaisai.
Rusijabranduolinis ginklasraketos
Rodyti daugiau žymių