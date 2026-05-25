„Bitė Lietuva“ pajamos 2025 metais augo iki 340 mln. eurų, sumokėjo 40 mln. eurų mokesčių

„2025 metai „Bitei“ – mūsų ateitį keisiančių investicijų metai. Užbaigėme didžiausią investicinę programą istorijoje į bendrovės ryšių tinklus bei paslaugų kokybės gerinimą. Kartu klojome pagrindus sparčiam verslo augimui pasikeitusiame rytojaus pasaulyje. Pradėjome skaitmeninės transformacijos erą, kuri pareikalavo ir didelių investicijų, ir mąstymo elgesio pokyčių. Visa tai leidžia į dirbtinio intelekto (DI) pasaulį žengti pasitikinčiai“, – sako bendrovės generalinis direktorius Arūnas Mickevičius, pridurdamas, kad vis daugiau paprastų kasdienių operacijų bendrovė perduos DI.
Pasak A. Mickevičiaus, „Sėkmingus metus vainikavo augęs klientų pasitikėjimas, namų interneto, išmanios televizijos „Go3“ klientų skaičiaus augimas, taip pat spartus IT paslaugų verslui segmento augimas.“
Įmonė išlieka viena didžiausių mokesčių mokėtojų Lietuvoje, pernai į šalies biudžetą sumokėjusi 40 mln. eurų mokesčių.
Investavo į gerą ryšį
Pernai bendrovė sėkmingai užbaigė du strateginius projektus – įgyvendinta didžiausia ryšio plėtros ir kokybės programa bei šalyje išjungtas senasis 3G ryšys. Tai leido pagerinti ryšio kokybę šimtams tūkstančių žmonių bei gerokai sustiprinti Lietuvos ryšių infrastruktūros atsparumą išorės grėsmėms.
„Per kelerius metus į ryšio tinklų statybas investavome rekordinę sumą – daugiau kaip 100 mln. eurų. Tai leido naujos kartos 5G ryšį pasiūlyti beveik 85 proc. žmonių visoje Lietuvoje. Ir mes net neturime planų stabtelėti“, – pasakoja A. Mickevičius.
Atlaisvinti 3G technologijos dažniai perleisti naujesnėms ryšio kartoms, kas leido interneto greitį priemiesčiuose ir kaimiškose vietovėse padidinti net iki 40 procentų.
Pernai atnaujinta ir mobiliųjų paslaugų valdymo sistema (MPVS). Debesijos sprendimais paremta sistema, kainavusi daugiau kaip 5 mln. eurų, leido pagerinti skaitmenines paslaugas daugeliui „Bitės“ ir išankstinio apmokėjimo paslaugos „Labas“ klientų.
„Daug dėmesio bei investicijų skyrėme žmonių apsaugai nuo nuotolinių sukčių. Įdiegėme naują apsaugos sistemą, kuri automatiškai blokuoja sukčių skambučius ir žinutes su kenkėjiškomis nuorodomis. Savo tinkle užblokuojame daugiau kaip 3 tūkst. nusikaltėlių skambučių ir daugiau kaip 2 tūkst. kenkėjiškų žinučių kasdien“, – atskleidžia skaitmeninių paslaugų bendrovės generalinis direktorius.
Investavo į darbuotojus ir socialines iniciatyvas
Darbuotojų gerovei, mokymams, bendram komandų laikui kartu bendrovė skyrė 3,5 mln. eurų – 16 proc. daugiau nei 2024 metais. Į darbuotojų 3 pakopos pensijų fondus pervedė daugiau kaip 400 tūkst. eurų. Įmonė pernai pristatė ir naudų paketą augintinių turintiems darbuotojams.
„Su Lietuvos paralimpiniu komitetu įkūrėme įmonės paralimpinę trenerių akademiją. Kasmet prisidedame prie paralimpinio sporto žinomumo. Norime, kad Lietuvoje nebūtų nė vieno žmogaus su negalia, kuris abejotų savo galimybėmis ne tik gyventi pilnavertį gyvenimą, bet ir pasiekti sporto aukštumų“, – džiaugiasi A. Mickevičius.
Bendrovė pernai skyrė paramą Ajanos Lolat ir Gintauto Markevičiaus sporto rekordams, nuosekliai rėmė nuo karo kenčiančią Ukrainą, organizacijas „Blue Yellow“, „Kino pavasarį“.
Stipri 2026 m. pradžia ir kylančių kainų iššūkis
„Geopolitiniai iššūkiai, jau nebe Europoje, bet Artimuose Rytuose, šiemet augina infliaciją. It ant mielių kylančios įrangos kainos, pirmiausia, brangstantys visi įrenginiai, kuriuose yra mikroprocesorius, yra iššūkis visam technologijų sektoriui. Net stipriausi sektoriaus žaidėjai turi ribotas galimybes augančias kainas amortizuoti, tad tikimės greito Irano konflikto sprendimo“, – teigė A. Mickevičius.
Pasak įmonės vadovo, „Optimizmo suteikia pozityvūs vartotojų lūkesčiai Lietuvoje. Nepaisant iššūkių šalies ekonomika išlieka tvirta, tad ir skaitmeninių paslaugų sektorius 2026 metus turėtų matyti pasitikinčiai.“