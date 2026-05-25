JK ministrą skraidinusiam lėktuvui netoli Rusijos sienos buvo slopinamas GPS signalas

Johnas Healey lankė britų kareivius Estijoje ir grįžo į JK, pranešė „Times“. Manoma, kad už ketvirtadienio incidentą atsakinga Rusija.
Išmaniųjų telefonų ir nešiojamųjų kompiuterių nebuvo galima prijungti prie interneto, lakūnai turėjo naudoti kitą navigacijos sistemą, nes per visą trijų valandų skrydį lėktuvo palydovinė navigacijos sistema (GPS) buvo išjungta.
Nežinoma, ar į J. Healey buvo nusitaikyta tyčia, tačiau skrydžio trajektorija buvo matoma orlaivių sekimo svetainėse, pranešė laikraštis.
Keleiviams, tarp kurių buvo fotografų ir žurnalistas, buvo pranešta, kad lėktuvas „Dassault Falcon 900LX“ vis dar gali saugiai skristi.
Incidentas įvyko vos po kelių dienų, kai JK gynybos ministerija atskleidė, kad du Rusijos naikintuvai „Su-35“ ir „Su-27“ „pakartotinai ir pavojingai“ virš Juodosios jūros perėmė RAF žvalgybos lėktuvą „Rivet Joint“.
Gynybos ministerija teigė, kad tai buvo pavojingiausi Rusijos veiksmai prieš britų lėktuvą „Rivet Joint“ nuo 2022 m., kai lėktuvas paleido raketą virš Juodosios jūros.
2024 m. kovo mėnesį RAF lėktuvui, kuriuo keliavo tuometinis gynybos sekretorius Grantas Shappsas, skrendant netoli Rusijos teritorijos buvo sutrikdytas GPS signalas. Lėktuvui grįžtant iš Lenkijos į JK, palydovo signalas buvo sutrikdytas maždaug 30 minučių.