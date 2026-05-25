Klaipėdos uosto žinia dronų pilotams: už skrydžius be leidimų – baudos

„Klaipėdos uostas yra strateginė vieta, kuri visada yra svarbi. Svarbi ne tik karo, bet ir taikos sąlygomis – gali įvykti įvairių dalykų, susietų su noru pakenkti, surinkti informaciją, galbūt net įvykdyti mažesnį ar didesnį teroro atvejį. Uoste esame ne vieni – yra kariškiai, fuzilieriai, Valstybės sienos apsaugos tarnyba, Viešojo saugumo tarnyba. Daug tarnybų dirba ir visos jos rūpinasi tuo, kad uostas išliktų saugus bet kokiu atveju. Mūsų pareiga yra užtikrinti, kad uostas išliktų ne tik saugus, bet ir darbingas. Balandžio paskutinėmis dienomis įdiegėme dar vieną naują sistemą, aprėpiančią absoliučiai visą uostą. Dronai, atskrendantys į uostą ar į teritoriją, kurioje negalima skraidyti, prie uosto yra fiksuojami. Ši sistema veikia ir tai yra didelis postūmis, kad Klaipėdos uostas būtų saugesnis“, – sako Klaipėdos valstybinio jūrų uosto direkcijos generalinis direktorius Algis Latakas.
Naujoji dronų aptikimo sistema Klaipėdos uosto direkcijos iniciatyva įdiegta ir veikia nuo balandžio 30 d. Per šį laikotarpį dronų skrydžius fiksuojanti sistema jau identifikavo 3 atvejus, kai bepiločiai orlaiviai virš uosto skrido neturėdami tam leidimo. Visais atvejais buvo identifikuotas drono savininkas, nustatyta, iš kur įrenginys pakilo, ir informacija perduota policijos pareigūnams.
Sistemai užfiksavus droną draudžiamoje zonoje be leidimo, duomenys apie operatoriaus buvimo vietą yra perduodami Karo policijai ir bepiločio orlaivio operatoriai netrukus sulaukia pareigūnų vizito. Uosto teritorija yra paskelbta ne skrydžių zona, tad bepiločių orlaivių pasirodymas šioje teritorijoje laikomas Orlaivių naudojimo taisyklių pažeidimu, o pažeidėjams skiriamos baudos nuo 400 iki 800 eurų.
Klaipėdos uosto direkcija 37,5 tūkst. vertės sutartį dėl bepiločių orlaivių nuotolinio identifikavimo ir aptikimo sistemos nuomos yra pasirašiusi su Estijos technologijų bendrove „HexTech Solutions OÜ“. Sistema Uosto direkcijai teikia informaciją apie aptiktą droną: jo gamintoją ir modelį, geografinę padėtį, unikalų identifikatorių, skrydžio aukštį, galimus geografinės zonos ar aukščio ribojimų pažeidimus. Taip pat kaupiami istoriniai aptikimo duomenys, kurie galės būti naudojami incidentų analizei, pasikartojantiems skrydžiams vertinti ir ataskaitoms rengti. Sistemos stebėsenos sprendimai netrikdo esamų ryšių, navigacijos ar kitų technologinių procesų.