Pademonstravo, kaip Ukrainoje naudojamas retas itališkas „tankų naikintojas“

Vaizdo įraše matyti, kad mašinos yra aprūpintos standartinėmis kovos lauke naudojamomis apsaugos nuo dronų priemonėmis, įskaitant groteles, dabar plačiai naudojamą Ukrainos „dronų gaubtą“ ir papildomus apsauginius elementus.
Ukrainos kariai taip pat pasidalijo keliomis detalėmis apie „B1 Centauro“ naudojimą kovos sąlygomis.
Šaulys šaukiniu „Khylia“ sakė, kad toliausias šūvis, kurį jis paleido iš „B1 Centauro“, pasiekė maždaug 11 kilometrų. Pasak jo, smūgis buvo atliktas iš uždaros šaudymo pozicijos ir tiksliai pataikė į pastatą, kurį užėmė Rusijos pajėgos.
Mašinos vadas, kurio šaukinys yra „Direktor“, ypač gyrė „B1 Centauro“ vidaus ryšių sistemas.
„Vidinis ryšys čia yra daug geresnis. Tankuose „T-72“ ir „T-64“ būdavo situacijų, kai vos girdėdavome išorinį ryšį arba vieni kitus. Kai vairuotojas negirdi vado, tai tampa rimta problema. Bandai su juo susisiekti, bet jis tiesiog važiuoja toliau. Čia, galbūt dėl to, kad variklis yra tylesnis, viską girdime aiškiai“, – paaiškino karys.
Jis taip pat nurodė, kad didelis šaudymo tikslumas yra vienas iš pagrindinių šios karo mašinos privalumų. Tuo pačiu metu jis pabrėžė, kad tradiciniai tankų tarpusavio susidūrimai šiuolaikiniame mūšio lauke tapo gana reti dėl gausiai naudojamų FPV dronų, atakos dronų „Molnia“ ir kitų smogiamųjų sistemų.
„Kad apskritai pasiektų tokį susidūrimą, mašina pirmiausia turi išgyventi visus tuos dronus, – paaiškino jis. – Tačiau iš uždarų pozicijų ji šaudo labai efektyviai ir tiksliai.“
Pirmosios nuotraukos, kuriose matomos Ukrainos kariuomenės naudojamos „B1 Centauro“, pasirodė praėjusių metų rudenį – jose jau buvo įrengta apsauga nuo dronų. Diskusijos apie galimus šių mašinų pristatymus į Ukrainą vyko nuo 2023 m.
Remiantis vaizdo įrašais, atrodo, kad Ukrainos pajėgos šiuo metu naudoja „B1 Centauro“ daugiausia netiesioginės ugnies užduotims iš uždarų pozicijų, atspindėdamos dronais perpildytą šiuolaikinio mūšio lauko realybę.
Tikslus į Ukrainą pristatytų „B1 Centauro“ skaičius ir jų naudojimo kovose intensyvumas lieka nežinomi, rašo „Defense Express“.
