Po LRTK kreipimosi „TikTok“ apribojo prorusišką paskyrą Lietuvoje

2026 m. gegužės 25 d. 11:49
Lietuvos radijo ir televizijos komisija (LRTK) kreipėsi į socialinę platformą „TikTok“ dėl paskyros „@kartumesnenugalimi“, kurioje publikuotas galimai Lietuvos teisės aktus pažeidžiantis turinys. Po LRTK kreipimosi platforma informavo, kad paskyros veikimas Lietuvoje buvo apribotas.
LRTK nurodė, kad paskyroje sistemingai buvo publikuojamas turinys su Rusijos ir SSRS simboliais, prorusiškais naratyvais bei žinutėmis, kurios esamame geopolitiniame kontekste gali būti interpretuojamos kaip skatinančios pažeisti Lietuvos suverenitetą ir teritorinį vientisumą bei skleidžiančios Rusijos imperinius naratyvus.
Kreipimesi taip pat pažymėta, kad dalyje publikacijų buvo viešai demonstruojami SSRS simboliai, kurių platinimą ir demonstravimą draudžia Lietuvos Respublikos administracinių nusižengimų kodeksas.
LRTK paprašė „TikTok“ pašalinti minėtą paskyrą ir pateikti informaciją, reikalingą paskyros valdytojui identifikuoti.
Komisija pažymi, jog tai nėra pirmasis kreipimasis į „TikTok“ dėl galimai neteisėto turinio. LRTK anksčiau kreipėsi į platformą dėl dezinformacijos, koordinuotos neautentiškų paskyrų veiklos, neapykantos kurstymo bei nepilnamečiams žalingo turinio platinimo.
LRTK pabrėžia, kad Skaitmeninių paslaugų aktas (DSA) numato platformų pareigą operatyviai reaguoti į pranešimus apie neteisėtą turinį, užtikrinti skaidrumą ir taikyti veiksmingas priemones vartotojų apsaugai.
