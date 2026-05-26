Kai tiesioginio pataikymo nebeužtenka: rusai skelbia sukūrę naujos kartos dronų naikintoją

Sistema skirta visą parą saugoti stacionarius objektus nuo fiksuoto sparno dronų ir multikopterių, o „Rostek“ teigia, kad jos veikimas jau buvo patvirtintas realiomis kovos sąlygomis – šį teiginį bendrovė grindė kare Ukrainoje įgyta patirtimi, tačiau konkrečių detalių nepateikė.
Pagrindinė techninė naujovė, kurią akcentuoja „Rostek“, yra ne pats pabūklas, o šaudmenys. Įprasti pabūklų sviediniai, skirti mažiesiems dronams naikinti, yra žinomi kaip visiškai neveiksmingi: taikinys yra greitas, mažas ir manevringas, o norint jį pataikyti tiesiogiai, reikia arba išskirtinio tikslumo, arba milžiniško ugnies intensyvumo. „Citadel“ šią problemą sprendžia šaudydamas skeveldrinius užtaisus su nuotoliniu būdu programuojamais detonatoriais. Ugnies valdymo sistema apskaičiuoja optimalų detonavimo tašką pagal taikinio skrydžio trajektoriją ir užprogramuoja kiekvieną šaudmenį taip, kad jis sprogtų būtent toje vietoje, sukurdamas mirtiną skeveldrų debesį drono kelyje, o ne bandant fiziškai pataikyti į orlaivio korpusą.
„Rostek“ teigia, kad šis metodas reikalauja žymiai mažiau šovinių vienam numušimui nei įprastas šaudymas, o tai yra svarbu operatyviniu požiūriu – nes šaudmenų suvartojimas tiesiogiai lemia, kiek laiko sistema gali tęsti kovines operacijas, kol prireiks papildymo.
Susiję straipsniai
Šią ugnies valdymo sistemą palaikantis jutiklių rinkinys yra dvikanalis. „Citadel“ sujungia elektrooptinę sistemą, veikiančią tiek matomųjų, tiek infraraudonųjų bangų diapazone, su radaru, todėl ji gali aptikti ir sekti taikinius dienos šviesoje, tamsoje ir nepalankiomis oro sąlygomis. Optinio kanalo infraraudonųjų spindulių funkcija ypač naudinga kovojant su mažais dronais, kurių radarinis atspindys yra minimalus, nes variklių ir elektronikos skleidžiami šiluminiai pėdsakai leidžia patikimai sekti taikinius net tada, kai radaro signalai yra silpni arba neaiškūs.
Abiejų tipų jutiklių, aptarnaujančių vieną ugnies valdymo sistemą, derinys reiškia, kad platforma gali perjungti arba sujungti duomenis iš kiekvieno kanalo, priklausomai nuo to, kuris bet kuriuo momentu suteikia aiškesnį vaizdą.
Pagal paskelbtas specifikacijas „Citadel“ aptikimo nuotolis siekia 2000 metrų fiksuoto sparno bepiločių orlaivių atžvilgiu ir 1000 metrų multikopterių atžvilgiu, o efektyvusis veikimo nuotolis fiksuoto sparno taikinių atžvilgiu yra nuo 1000 iki 1300 metrų.
Sistema turi 250 šovinių ir apima vertikalų veikimo sektorių nuo minus 10 iki plius 60 laipsnių, todėl ji gali pulti taikinius, artėjančius žemu kampu ar beveik vertikaliai. Horizontalusis posūkis apima plius ir minus 150 laipsnių nuo centrinės linijos – o tai reiškia, kad sistema turi platų, bet ne visiškai 360 laipsnių aprėpties kampą. Stacionarios įrangos perimetro gynybai tokia geometrija reikalauja arba kruopštaus padėties nustatymo – kad būtų padengtos labiausiai tikėtinos grėsmės ašys – arba kelių sistemų dislokavimo, kad būtų užtikrintas persidengiantis aprėpties laukas.
„Rostek“ apibūdina sistemos veikimą nuo aptikimo iki sunaikinimo kaip labai automatizuotą, o tai atitinka bendrą Rusijos oro gynybos plėtros kryptį ir atspindi Ukrainoje įgytą patirtį, kur dronų atakų greitis nuolat pranokdavo žmogaus reakcijos laiką, kai operatoriai turėjo rankiniu būdu sekti, klasifikuoti ir naikinti kiekvieną taikinį. Automatizacijos laipsnis atakos cikle – konkrečiai, ar sistema gali šaudyti be aiškaus žmogaus leidimo kiekvienam šūviui – nėra skelbiamas, ir „Rostek“ pareiškimas nepaaiškina, ar „Citadel“ veikia pagal prižiūrimą autonomiją, ar pagal visiškai autonomiškas atakos taisykles.
Pranešama, kad sistema kainuoja apie 600 mln. rublių. Pagal dabartinį valiutų kursą ši suma sudaro maždaug 7 mln. eurų, nors rublio vertė dolerio atžvilgiu nuo 2022 m. svyruoja, o tikrosios pirkimo išlaidos tarptautiniu mastu yra labai neaiškios, rašo „Defence Blog“.