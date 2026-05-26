Lietuvos kariuomenės oro gynybos vienetai treniruojasi valdyti vieną moderniausių oro gynybos sistemų

2026 m. gegužės 26 d. 14:45
Gegužės 4–28 d. Radviliškyje, Karinių oro pajėgų Oro gynybos batalione, vykstančio raketsvaidžių kurso metu rengiami specialistai, kurie kartu su „Kongsberg“ instruktoriais gilina žinias apie NASAMS raketsvaidžių, ugnies valdymo centrų bei ryšių ir informacinių sistemų valdymą.
Iki metų pabaigos keliama užduotis pasiekti pirminį operacinį lygmenį – dar vieną svarbų žingsnį stiprinant šalies oro gynybos pajėgumus ir pasirengimą atremti šiuolaikines oro grėsmes.
Norvegijoje sukurta vidutinio nuotolio oro gynybos sistema NASAMS tapo svarbia Lietuvos oro erdvės apsaugos dalimi. Sistema pajėgi kelių dešimčių kilometrų atstumu naikinti lėktuvus, sraigtasparnius, kruizines raketas bei bepiločius orlaivius, o Mk2 raketsvaidžiai leidžia naudoti tiek trumpojo nuotolio AIM-9X, tiek padidinto nuotolio AMRAAM-ER raketas.
