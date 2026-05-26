NATO naikintuvai praėjusią savaitę kilo 12 kartų

Ministerijos duomenimis, praėjusį antradienį Estijos pietryčiuose buvo pastebėtas bepilotis orlaivis, kurį atpažinę sąjungininkų naikintuvai sunaikino.
Tą pačią dieną naikintuvai dar du kartus patruliavo Latvijos ir Estijos pasienyje.
Gegužės 17 – 24 d. NATO oro policijos funkcijas Baltijos šalyse vykdantys naikintuvai vienuolika kartų kilo patruliuoti ties Estijos, Latvijos, Lietuvos ir Lenkijos siena su Rusijos Federacija ir Baltarusija bei vieną kartą kilo atpažinti ir lydėti skrydžio taisykles pažeidusius orlaivius:
Trečiadienį NATO oro policijos naikintuvai buvo pakelti du kartus. Jie patruliavo Latvijos ir Lietuvos teritorijoje, taip pat skrido atpažinti galimo objekto Estijoje.
Ketvirtadienį naikintuvai kilo keturis kartus. Sąjungininkai patruliavo ties pietrytine Latvijos ir Lietuvos siena.
Penktadienį NATO oro policijos naikintuvai skrido atpažinti dviejų orlaivių SU30S. Orlaiviai skrido tarptautine oro erdve iš RF Kaliningrado srities į RF Kaliningrado sritį. Orlaiviai skrido be įjungtų radiolokacinių atsakiklių, be skrydžio planų, radijo ryšio su Regioniniu skrydžių valdymo centru nepalaikė.
Šeštadienį naikintuvai kilo atpažinti galimo objekto Lietuvos teritorijoje, o sekmadienį patruliavo ties rytine Lenkijos ir pietrytine Latvijos siena.
ELTA primena, kad NATO oro policijos misijas Baltijos šalyse pradėjo vykdyti nuo 2004 metų kovo mėnesio, kai Lietuva, Latvija ir Estija tapo NATO narėmis.
Nuo to laiko Baltijos oro erdvėje jau yra patruliavę Belgijos, Danijos, Čekijos, Didžiosios Britanijos, Ispanijos, JAV, Lenkijos, Norvegijos, Olandijos, Portugalijos, Prancūzijos, Rumunijos, Turkijos, Vengrijos, Vokietijos, Italijos kariai.
