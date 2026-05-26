Rekordinė Lietuvos bendrovės sutartis: užsakovui pristatyti 9500 „Špokų“

9500 pirmojo asmens vaizdo (FPV) atakos dronų „Špokas“ („Shpak“) sistemų ir susijusios įrangos pristatymas buvo užbaigtas pagal taip pat neatskleidžiamos NATO šalies Gynybos ministerijos užsakymą.
Šešis mėnesius trukęs sutarties vykdymas buvo bendrovės raidai svarbus etapas, padėjęs iki pramoninio lygio išvystyti gamybos mastus ir pajėgumų integraciją į ginkluotąsias pajėgas. Ši trišalė partnerystė taip pat parodo augančią NATO valstybių gynybos institucijų paklausą greitai dislokuojamoms, mūšio lauke patikrintoms atakos sistemoms, kurios gaminamos ir tiekiamos patikimų nacionalinių ir tarptautinių partnerysčių rėmuose.
Didžioji dalis pristatytų „Špokų“, kaip perkančiosios šalies oficialios paramos Ukrainai dalis, jau perduota Ukrainos ginkluotosioms pajėgoms. Šios sistemos aktyviai naudojamos gynybos prieš Rusijos agresiją operacijose. Likusią įrangą perkančioji šalis naudoja savo ginkluotųjų pajėgų mokymams, doktrinos kūrimui ir ilgalaikei pajėgumų integracijai.
Užsakovui pristatytos skirtingų konfigūracijų sistemos, pritaikytos šiuolaikiniams kovos reikalavimams: „Shpak RF“ su atsparumą elektroninės kovos priemonėms padidinančia dažnių keitimo technologija; per šviesolaidį valdomi „Shpak FO“, kurie yra visiškai njautrūs radijo signalo trikdžiams; dalis dronų sukomplektuoti su termovizorinėmis kameromis, leidžiančiomis vykdyti operacijas nakties metu ir esant ribotam matomumui.
Kartu pristatyti ir nuotolinio inicijavimo sistemų rinkiniai RISE-1, skirti sprogmenų nukenksminimui, išminavimui ir kitoms karo inžinerijos užduotims. Šios sistemos yra atskirai integruojamos į atitinkamas pajėgų struktūras.
Sutarties vykdymo metu bendrovė į produktus įdiegė ir patobulinimų, viršijančių pirminę sutarties apimtį: padidino signalo retransliavimo komponentų suderinamumą, kas leido operatoriams naudoti ne tik įmonės antenų masyvus, bet ir trečiųjų šalių retransliavimo sistemas. Šie patobulinimai buvo įdiegti siekiant maksimaliai padidinti įrangos naudojimo lankstumą ir neturėjo įtakos pristatymo terminams.
„Pagal šią sutartį dirbome ne tik kaip įrangos gamintojai ir tiekėjai, bet ir kaip kompetencijų centras, – sakė bendrovės pardavimų vadovas Nojus Kondratavičius. – Vadovaudamiesi modeliu, kuris jau taikomas Lietuvos kariuomenėje ir pritaikę išmoktas pamokas, kartu su partneriais prisidėjome prie visapusiško pajėgumų integravimo į kitos NATO šalies ginkluotąsias pajėgas.“
Sutarties įvykdymas taip pat paskatino bendrovės gamybos pajėgumų plėtrą nuo maždaug 40 000 iki 120 000 dronų vienetų per metus. Taip įmonė įgijo gebėjimą išlaikyti ilgalaikius didelių produkcijos kiekių pristatymo įsipareigojimus.
„Tai buvo visais atžvilgiais – techniniu, organizaciniu ir operaciniu – reikli programa, – teigė įmonės generalinis direktorius Tomas Milašauskas. – Kliento lūkesčiai buvo aukšti. Kartu su partneriais į šiuos lūkesčius atsakėme atsakėme lankstumu, papildomomis pastangomis ir aiškiu susitelkimu į realaus, veikiančio pajėgumo pristatymą“.
Bendrovė ir toliau remia galutinius vartotojus per tęstinę pajėgumų integravimo veiklą bei techninį bendradarbiavimą, taip užtikrindami, kad pristatytos sistemos būtų sklandžiai įsilietų į operacines ir mokymo sistemas.
Apie „RSI Europe“
„RSI Europe“ yra pažangių gynybos technologijų vystytojai, artimai bendradarbiaujantys su aktyviose karo zonose dirbančiais karo inžinieriais, netiesioginės ugnies komandomis ir bepiločių sistemų operatoriais. Bendrovės sukurtais, Lietuvoje pagamintais ir Ukrainos fronte nuolat naudojamais tikslaus nuotolinio smūgio sprendimais pasitiki 12 NATO valstybių.
Pagrindiniai įmonės produktai yra nuotolinio sprogmenų iniciavimo sistema RISE-1 ir FPV atakos dronų sistema Špokas. Jos suprojektuotos taip, kad atitiktų šiuolaikinių konfliktų keliamus technologinius reikalavimus, pasižymėtų realiu efektyvumu ir atitiktų galutinių naudotojų lūkesčius.
RISE-1 yra karo inžinieriams ir kitoms ginkluotosioms pajėgoms skirtas sprendimas, suteikiantis nuotolinio sprogmenų inicijavimo belaidžiu būdu, 25 km atstumu (esant tiesioginiam matomumui) galimybę. Dėl inicijavimo būdų įvairovės RISE-1 tinkamas sprogmenų nukenksminimui, išminavimui, priešo pajėgų stabdymui, prie FPV dronų pritvirtintų sprogmenų inicijavimui.
Apie FPV atakos dronų sistemą „Špokas“
FPV atakos dronų sistema „Špokas“ sukurta taip, kad patikimai ir lanksčiai veiktų dideliu atstumu, veikiant priešininko elektroninės kovos priemonėms. Šios sistemos dronai geba 2 kg svorio kovinį krovinį pristatyti didesniu nei 20 km atstumu. Galimos skirtingos dronų konfigūracijos: su dažnių keitimo technologija, valdomos per iki 20 km ilgio optinį laidą, su autonominiu kovinės užduoties užbaigimu padedant dirbtiniam intelektui, taip pat dronus galima komplektuoti su termovizorine kamera užduotims nakties metu. Kovinio krovinio tvirtinimą palengvina standartizuota jungtis.
„Špokai“ yra ne tik dronai – tai yra visiškai sukomplektuotos, patikrintos ir naudojimui parengtos sistemos. Įmonė jas integruoja į karines pajėgas per platų mokymo programų spektrą ir suderinamumo su kitomis karinių pajėgų sistemomis užtikrinimą.
Sistemos komponentai:
- 10 colių dronas „Špokas“, antžeminė valdymo stotis, antenos masyvas
- Signalo retransliatorius ir dronai-retransliatorių nešėjai
- Iniciatoriai ir sprogstamieji užtaisai
- Mokomieji dronai ir užtaisai
- Priežiūros ir lauko remonto rinkiniai
Mokymai apima:
- Bazinį ir taktinį drono valdymą
- Pajėgų integravimą ir karininkų lygio instruktavimą
- Darbą su sprogmenimis karo inžinieriams
- Priežiūrą ir sistemos surinkimą
- OPFOR (priešininko pajėgų) imitavimą ir priešo veiksmų imitavimo grupių mokymus