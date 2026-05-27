„Instagram“ naujiena sukėlė chaosą: vartotojai netyčia pasidalino ne tomis nuotraukomis

Kaip veikia „Instants“
Naujoji „Instagram“ funkcija „Instants“ vartotojams leidžia realiuoju laiku dalintis akimirkomis, kurių negalima pasirinkti iš galerijos. Turinys siunčiamas ne į viešą srautą ar istorijas, o tiesiogiai draugams, todėl ši funkcija labiau primena privatų pokalbį nei įprastą įrašą.
„Instants“ veikia dviem būdais: „Meta“ šį produktą pristato ir kaip naują funkciją pačiame „Instagram“, ir kaip atskirą programėlę, kuri naudoja tą patį minėto socialinio tinklo paskyros prisijungimą. Tai reiškia, kad vartotojai gali dalintis tomis pačiomis akimirkomis tiek pagrindinėje platformoje, tiek atskiroje „Instants“ aplinkoje.
„Tele2“ skaitmeninės rinkodaros vadovės Justinos Antropik teigimu, „Instants“ iš pirmo žvilgsnio atrodo kaip dar viena socialinių tinklų naujovė, tačiau iš tiesų keičia įprastą dalijimosi turiniu logiką.
„Ilgą laiką „Instagram“ buvo siejamas su kruopščiai atrinktu ir nugludintu turiniu, o „Instants“ juda priešinga kryptimi. Čia nebelieka galimybės atlikti kelis kadrus, juos taisyti, uždėti filtrus ar svarstyti. Tai greitas, neformalus ir į momentą orientuotas bendravimas“, – sako J. Antropik.
Kodėl atsirado toks formatas
Pasak J. Antropik, ši naujovė atsirado neatsitiktinai – ji atspindi vartotojų nuovargį nuo poreikio socialiniuose tinkluose nuolat atrodyti įdomiai, estetiškai ar nepriekaištingai.
„Žmonės yra pavargę nuo nuolat matomo tobulo ir dažnai dirbtinai kuriamo turinio socialiniuose tinkluose. Jiems norisi daugiau tikrumo, spontaniškumo ir mažiau poreikio viską pateikti nepriekaištingai. „Instagram“ šiuo žingsniu bando grąžinti natūralesnį, mažiau įpareigojantį bendravimą socialiniuose tinkluose“, – komentuoja ji.
Neišvengta ir nesusipratimų
Vos funkcijai pasirodžius, internete netruko pasklisti vartotojų istorijos apie netyčia išsiųstas nuotraukas. Dalis žmonių, bandydami išmėginti naujovę, ne iš karto suprato, kad padaryta nuotrauka adresatui išsiunčiama akimirksniu, todėl socialiniuose tinkluose greitai pasirodė ir pirmieji neigiami atsiliepimai. Vartotojai kritikavo neaiškų funkcijos veikimą, o dalis jų teigė dėl to patekę į itin nepatogias situacijas ar net netyčia pasidaliję privačiu turiniu.
„Tokios istorijos parodė, kaip stipriai esame pripratę prie „Instagram“ veikimo principo, kai prieš pasidalijant turiniu dar galime viską daug kartų peržiūrėti, pataisyti ar ištrinti. „Instants“ funkcija veikia visiškai kitaip, todėl nemaža dalis vartotojų pirmosiomis dienomis reagavo vedini įpročio. Dėl to netrūko atvejų, kai nuotraukos buvo išsiųstos ne tiems žmonėms ar pasidalinta turiniu, kurio viešinti apskritai nebuvo planuota“, – teigia J. Antropik.
Ką turėtų žinoti vartotojai
Tiems, kurie nenori naudotis šia funkcija, „Instagram“ leidžia ją paprastai išjungti pačioje programėlėje.
Tam reikia atsidaryti savo profilį, viršutiniame dešiniajame kampe paspausti trijų brūkšnių meniu, pasirinkti „Settings“, tuomet eiti į „Content Preferences“ ir įjungti parinktį „Hide Instants in Inbox“. Jei nuotrauka išsiunčiama per klaidą, ją dar galima skubiai atšaukti naudojant „Undo“ funkciją, kol gavėjas jos neatidarė.