Mokslas ir ITIšmanyk

„Kodėl jie tai padarė? Juk romo ten nebebuvo!“ – rusai smogė į ukrainiečių burlaivį

2026 m. gegužės 27 d. 08:22
Lrytas.lt
Odesos uoste Rusijos jūrinis dronas užpuolė Ukrainos mokomąjį burlaivį „Družba“. Apie tai pranešė Ukrainos gynybos ministro patarėjas Serhijus „Flash“ Beskrestnovas.
Daugiau nuotraukų (1)
„Družba“ yra mokomasis burlaivis. 2021 m. buvo pradėti jo remonto darbai, siekiant paruošti laivą perdavimui Karo jūrų akademijai. Būtent todėl šio taikinio pasirinkimas sukėlė nuostabą ir diskusijas tarp karinių ekspertų.
„Aš suprantu, kodėl „Orešnik“ smogė į garažus – juk tai buvo „sprendimų priėmimo centras“. Bet kodėl vakar Rusijos jūrų dronas herojiškai užpuolė burlaivį? Visas strateginis romo atsargas iš ten jau seniai išvežė“, – pažymėjo S. Beskrestnovas.
Viena iš teorijų teigia, kad Rusijos drono operatorius uosto teritorijoje neaptiko jokių svarbesnių taikinių. Tokiu atveju smūgis galėjo būti nukreiptas į artimiausią laivą, esantį drono veikimo nuotolio ribose.
Mokomasis burlaivis „Družba“ buvo pastatytas 1987 m. Lenkijos laivų statykloje Gdanske kartu su seseriniais laivais – „Chersonec“, „Pallada“, „Mir“ ir „Nadežda“ – Sovietų Sąjungos jūrų švietimo įstaigoms, rašo „Militarnyj“.
burlaivisOdesadronas
Rodyti daugiau žymių

UAB „Lrytas“,
A. Goštauto g. 12A, LT-01108, Vilnius.

Įm. kodas: 300781534
Įregistruota LR įmonių registre, registro tvarkytojas:
Valstybės įmonė Registrų centras

lrytas.lt redakcija news@lrytas.lt
Pranešimai apie techninius nesklandumus pagalba@lrytas.lt

Atsisiųskite mobiliąją lrytas.lt programėlę

Apple App StoreGoogle Play Store

Sekite mus:

Visos teisės saugomos. © 2026 UAB „Lrytas“. Kopijuoti, dauginti, platinti galima tik gavus raštišką UAB „Lrytas“ sutikimą.