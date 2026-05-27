„Kodėl jie tai padarė? Juk romo ten nebebuvo!“ – rusai smogė į ukrainiečių burlaivį

„Družba“ yra mokomasis burlaivis. 2021 m. buvo pradėti jo remonto darbai, siekiant paruošti laivą perdavimui Karo jūrų akademijai. Būtent todėl šio taikinio pasirinkimas sukėlė nuostabą ir diskusijas tarp karinių ekspertų.
„Aš suprantu, kodėl „Orešnik“ smogė į garažus – juk tai buvo „sprendimų priėmimo centras“. Bet kodėl vakar Rusijos jūrų dronas herojiškai užpuolė burlaivį? Visas strateginis romo atsargas iš ten jau seniai išvežė“, – pažymėjo S. Beskrestnovas.
Viena iš teorijų teigia, kad Rusijos drono operatorius uosto teritorijoje neaptiko jokių svarbesnių taikinių. Tokiu atveju smūgis galėjo būti nukreiptas į artimiausią laivą, esantį drono veikimo nuotolio ribose.
Mokomasis burlaivis „Družba“ buvo pastatytas 1987 m. Lenkijos laivų statykloje Gdanske kartu su seseriniais laivais – „Chersonec“, „Pallada“, „Mir“ ir „Nadežda“ – Sovietų Sąjungos jūrų švietimo įstaigoms, rašo „Militarnyj“.