Mokslas ir ITIšmanyk

Nemaloni žinia: tyrimas parodė, kad kas antra atvira duomenų bazė Lietuvoje jau užgrobta programišių

2026 m. gegužės 27 d. 13:01
Nepriklausomas projekto „Ransomnews“ kibernetinio saugumo tyrimas atskleidė, kad iš 52 viešame internete aptiktų Lietuvos duomenų bazių, pusė (26) jau buvo užgrobtos išpirkos reikalaujančia programine įranga. Tai – didžiausias rodiklis Baltijos šalyse ir tiksliai atitinka pirmadienį NKSC paskelbtą vertinimą, kad daugiau nei pusė šalies sistemų yra pažeidžiamos.
Daugiau nuotraukų (1)
Tačiau kaip nurodo „Ransomnews“ tyrėjai, užpuolikai nesitaiko į Lietuvą specialiai – tai yra automatizuotas, pasaulinis tinklas.
Kaip skelbiama tyrime, tyrimas iš viso apėmė 65 907 duomenų bazių, iš kurių 30 515 (46 proc.) buvo jau užgrobtos išpirkos reikalaujančia programine įranga arba ištrintos. Apskaičiuota, kad išpirkos reikalaujančia įranga užgrobtose duomenų bazėse sunaikinta daugiau nei 215 milijardų įrašų.
Lietuvoje surastos 52 atviros duomenų bazės, iš jų 26 yra paveiktos išpirkos reikalaujančia programine įranga (50 proc.) – apytiksliai 816 000 įrašų. Atvejai fiksuoti 2023–2026 m.
Susiję straipsniai
Kibernetinio saugumo centras: RC duomenų nutekėjimas priskirtas didelių incidentų kategorijai

Kibernetinio saugumo centras: RC duomenų nutekėjimas priskirtas didelių incidentų kategorijai

Ko tikėtis po duomenų vagystės iš Registrų centro? Patarė kibernetinių grėsmių žvalgybos specialistas

Ko tikėtis po duomenų vagystės iš Registrų centro? Patarė kibernetinių grėsmių žvalgybos specialistas

Po RC skandalo – žinia iš advokatų: nemokamai gins nukentėjusius gyventojus

Po RC skandalo – žinia iš advokatų: nemokamai gins nukentėjusius gyventojus

Lyginant Baltijos šalis, Lietuvoje fiksuota 50 proc., Estijoje – 48 proc., po Latvijoje – 28 proc. paveiktų duomenų bazių. Lietuva ir Estija puolama beveik dvigubai dažniau nei Latvija. Tyrimas parodė, kad paveikta 99,8 proc. atvirų „MongoDB“, beveik 100 proc. „MySQL“, 98 proc. „Elasticsearch“ ir „Kibana“.
 
„Žinutė Lietuvos įmonėms ir įstaigoms yra paprasta. Beveik visos atviros duomenų bazės, kurias aptikome, jau buvo užgrobtos: „MongoDB“ atveju tai sudaro 99,8 proc. „MySQL“ – beveik šimtą procentų. Atvira duomenų bazė be slaptažodžio internete aptinkama ir užgrobiama per valandas, ne dienas. Vienintelė patikima apsauga yra niekada nelaikyti duomenų bazės atvirai pasiekiamos internete: peržiūrėti konfigūracijas, bei įjungti atitinkamas autentifikacijas ir prieigos kontrolę.“, – pataria „Ransomnews“ komunikacijos vadovė Donata Damijonaitytė.
programišiaiduomenų bazėišpirka

UAB „Lrytas“,
A. Goštauto g. 12A, LT-01108, Vilnius.

Įm. kodas: 300781534
Įregistruota LR įmonių registre, registro tvarkytojas:
Valstybės įmonė Registrų centras

lrytas.lt redakcija news@lrytas.lt
Pranešimai apie techninius nesklandumus pagalba@lrytas.lt

Atsisiųskite mobiliąją lrytas.lt programėlę

Apple App StoreGoogle Play Store

Sekite mus:

Visos teisės saugomos. © 2026 UAB „Lrytas“. Kopijuoti, dauginti, platinti galima tik gavus raštišką UAB „Lrytas“ sutikimą.