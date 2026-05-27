Nemaloni žinia: tyrimas parodė, kad kas antra atvira duomenų bazė Lietuvoje jau užgrobta programišių

Tačiau kaip nurodo „Ransomnews“ tyrėjai, užpuolikai nesitaiko į Lietuvą specialiai – tai yra automatizuotas, pasaulinis tinklas.
Kaip skelbiama tyrime, tyrimas iš viso apėmė 65 907 duomenų bazių, iš kurių 30 515 (46 proc.) buvo jau užgrobtos išpirkos reikalaujančia programine įranga arba ištrintos. Apskaičiuota, kad išpirkos reikalaujančia įranga užgrobtose duomenų bazėse sunaikinta daugiau nei 215 milijardų įrašų.
Lietuvoje surastos 52 atviros duomenų bazės, iš jų 26 yra paveiktos išpirkos reikalaujančia programine įranga (50 proc.) – apytiksliai 816 000 įrašų. Atvejai fiksuoti 2023–2026 m.
Lyginant Baltijos šalis, Lietuvoje fiksuota 50 proc., Estijoje – 48 proc., po Latvijoje – 28 proc. paveiktų duomenų bazių. Lietuva ir Estija puolama beveik dvigubai dažniau nei Latvija. Tyrimas parodė, kad paveikta 99,8 proc. atvirų „MongoDB“, beveik 100 proc. „MySQL“, 98 proc. „Elasticsearch“ ir „Kibana“.
„Žinutė Lietuvos įmonėms ir įstaigoms yra paprasta. Beveik visos atviros duomenų bazės, kurias aptikome, jau buvo užgrobtos: „MongoDB“ atveju tai sudaro 99,8 proc. „MySQL“ – beveik šimtą procentų. Atvira duomenų bazė be slaptažodžio internete aptinkama ir užgrobiama per valandas, ne dienas. Vienintelė patikima apsauga yra niekada nelaikyti duomenų bazės atvirai pasiekiamos internete: peržiūrėti konfigūracijas, bei įjungti atitinkamas autentifikacijas ir prieigos kontrolę.“, – pataria „Ransomnews“ komunikacijos vadovė Donata Damijonaitytė.