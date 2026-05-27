Netikėta ir puiki naujiena: „The Witcher 3“ sulauks dar vieno papildymo

Akyliems internautams pavyko išsaugoti ir trumpą informaciją apie ppaildymą, kuri buvo šmėkštelėjusi platformoje:
„CD PROJEKT RED“ šiandien paskelbė, kad trečiasis „The Witcher 3: Wild Hunt“ – vieno iš labiausiai kritikų pripažintų ir geriausiai parduodamų visų laikų vaidmenų žaidimų – papildymas pasirodys kitais metais. „Songs of the Past“ leis žaidėjams vėl įsijausti į legendinio monstrų medžiotojo Geralto iš Rivijos vaidmenį ir leistis į visiškai naują nuotykį – kai papildymas 2027 m. bus išleistas „PlayStation 5“, „Xbox Series X|S“ ir asmeniniams kompiuteriams. „CD PROJEKT RED“ šį papildymą kuria kartu su „Fool’s Theory“ – komanda, sudaryta iš pramonės veteranų, dirbusių prie „The Witcher 3“. Daugiau informacijos apie „Songs of the Past“ bus paskelbta 2026 m. vasaros pabaigoje.
Vėliau informacija paskelbta ir oficialioje žaidimo svetainėje.
Kiek galima spręsti iš vizualinės informacijos, atrodo, kad pagrindinis siužeto elementas yra kalavijas, nes reklaminėje nuotraukoje Geraltas jį išsitraukia iš makštų, o ant nugaros turi ir du įprastus kalavijus.
Ruošdamasi papildymui, CDPR taip pat kelia minimalius techninius žaidimo reikalavimus. Dabar reikės bent „AMD Ryzen 5 2600“ arba „Intel Core i5 8400“ procesoriaus, „GTX 1660“ arba „RX 5500 XT 8GB“, ar geresnės vaizdo plokštės su bent 6GB VRAM, 12GB sistemos RAM, 70GB vidinės atminties ir 64-bitų „Windows 11“. CDPR taip pat paminėjo, kad ateityje žaidimas veiks tik su „DirectX 12“.