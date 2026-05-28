Kas slypi po lotynišku kryžiumi? Po atkastu senoviniu antkapiu tikimasi rasti žmogaus palaikus

Nuo 2023 m., kai ten prasidėjo kasinėjimai, buvo atkasta daugiau nei 250 palaidojimų, taip pat daugybė kitų archeologinių lobių.
Naujausias radinys buvo rastas ruošiantis kasinėti XII amžiaus medinės bažnyčios liekanas, kurios buvo atrastos 2024 m. Tyrėjai teigė, kad naujausias artefaktas, kurio paviršiuje yra lotyniškas kryžius, greičiausiai buvo rastas toje pačioje vietoje, kurioje originaliai ir buvo užkastas, ir kad jį pakėlus tikimasi rasti žmogaus palaikus.
Vietos pareigūnai teigė, kad tai pirmasis radinys šioje vietoje per dabartinį archeologinių darbų etapą. Anksčiau ten jau buvo rasti septyni kiti antkapiai.
Pareigūnai pridūrė, kad kasinėjimų metu padaryti atradimai padės mokslininkams tirti viduramžių istoriją tiek Gdansko regione, tiek visoje Europoje, rašo „TVP World“.
Riterio kapas
O riterio kapavietė buvo atrasta 2025 m. – ir manoma, kad joje ilsisi aukšto rango vadas. Tačiau kadangi riterio antkapis buvo vos 1,5 metro ilgio, archeologai manė, kad čia palaidotas žmogus bus nedidelio ūgio.
Tačiau rasti palaikai buvo 1,8 metro vyro. Šis viduramžių riteris, priklausęs XIII amžiuje regione valdžiusiam Vokiečių ordinui, buvo gerokai aukštesnis nei vidutinis to meto vyras. Istorikai mano, kad to meto vyrai buvo nuo 1,65 iki 1,75 metro ūgio.
Manoma, kad šis kapas yra vienintelis tokio tipo Lenkijoje, pagamintas iš kalkakmenio ir papuoštas riterio, stovinčio su pakeltu kalaviju, raižiniu.
