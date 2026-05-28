Lietuvius užplūdo apgaulingos SMS: specialistai įspėja dėl šių numerių

„Ryšio tinklai šiandien yra ne tik komunikacijos, bet ir skaitmeninio saugumo infrastruktūra. Operatoriai jau realiuoju laiku blokuoja milijonus suklastotų skambučių ir žinučių, tačiau sukčiai greitai keičia taktiką.
Todėl vien techninių priemonių nepakanka – su klientais SMS bendraujančios įmonės turi imtis priemonių apsaugoti savo siuntėjo vardą, o vartotojai – kritiškai vertinti kiekvieną įtartiną žinutę“, – sako RRT pirmininkė Jūratė Šovienė.
Operatoriams aktyviai taikant apgaulingų skambučių filtravimą, sukčiai keičia taktiką ir atakuoja Lietuvos gyventojus SMS, taip pat – ir per susirašinėjimo programėles (Viber, WhatsApp ir kitas). Per pastarąsias kelias dienas, anot RRT, net kelis kartus išaugo sukčiavimas SMS, kuriose pateikiamos nuorodos į įvairius suklastotus interneto puslapius, taip siekiant iš vartotojų perimti tam tikrų paskyrų ar bankinių prisijungimų duomenis.
Susiję straipsniai
Dažniausiai SMS gaunamos ne lietuviškais numeriais – dominuoja užsienio kodai +44, +63, +91, +212 ir kiti. Žinutėse raginama susimokėti baudas už kelių eismo pažeidimus, greičio viršijimą, netinkamą automobilio parkavimą, atnaujinti ar pratęsti elektroninio parašo, „Smart ID“, telefoninio ryšio paslaugas. Dažnai grasinama antstoliais už laiku nesumokėtas baudas.
Augantis blokuotų SMS kiekis rodo, kad vien techninių filtravimo priemonių nepakanka pilnai eliminuoti apsimestines žinutes. Dažnai žinutės yra siunčiamos internetiniais duomenų kanalais, kuriuose ryšio operatoriai neturi galimybių taikyti filtravimo priemonių, pažymi RRT ekspertai. RRT ragina gyventojus itin kritiškai vertinti gaunamų SMS, ypač užsienio numeriais, turinį, nors jos ir parašytos lietuvių kalba – tai padės išvengti asmeninių duomenų praradimų ir finansinių nuostolių.
Sprendimas SMS turinio siuntėjų vardo apsaugai
RRT primena ir kviečia įmones bei organizacijas, kurios bendrauja su klientais SMS, pasinaudoti galimybe apsaugoti savo įmonės ar organizacijos pavadinimą, kad jis nebūtų naudojamas sukčiavimo žinutėse. Dėl SMS identifikacinių požymių suderinimo įmonės turėtų kreiptis tiesiogiai į mobiliojo ryšio operatorius.
Nuo 2023 metų liepos mobiliojo ryšio operatoriai privalo sudaryti galimybę vardinių SMS siuntėjams suderinti tokių žinučių identifikacinius požymius. Tokiu būdu žinutė, neatitikusi suderintų identifikacinių požymių, nors ir su pranešimo pavadinimo laukelyje įrašytu tikros įmonės pavadinimu, būtų blokuojama ir nepasiektų vartotojo.
Iki 2026 metų kovo pabaigos su „Telia Lietuva“ SMS siuntimo identifikacinius požymius buvo susiderinusios tik 11 įmonių, su „TELE2“ – 8 įmonės, o su „Bitė Lietuva“ – 6 įmonės.
Per 2026 metų pirmąjį ketvirtį operatoriai, turintys pareigą taikyti apsimestinių trumpųjų žinučių blokavimo priemones, užblokavo per 30,46 tūkst. identifikacinių požymių neatitikusias SMS.
SMSsukčiaiRyšių reguliavimo tarnyba (RRT)
Rodyti daugiau žymių