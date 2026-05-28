Rekordinė „Technorama 2026“ finišavo: apdovanoti inovatyviausių projektų kūrėjai

Šių metų renginyje buvo pristatytas rekordinis skaičius inovacijų ir prototipų – daugiau nei 100. Renginio kulminacija tapusios apdovanojimų ceremonijos metu buvo įvertinti perspektyviausių idėjų kūrėjai, pasidalinę net 12 tūkst. eurų prizinį fondą.
Pagrindinis prizas – dvigubos paskirties inovatyviam sprendimui
Pagrindinį KTU įsteigtą 1500 eurų prizą laimėjo komanda „Thunderclap Labs“, pristačiusi „ThunderEye“ – pažangią optinę erdvinio vaizdo (vokselių) sekimo sistemą, skirtą realaus laiko 3D oro erdvės stebėjimui. Produkto išskirtinumas – platus jo pritaikymas įvairiose srityse: nuo gynybos, civilinės aviacijos iki žemės ūkio.
Susiję straipsniai
„ThunderEye“ suteikia visapusį saugumą ir ekonominį efektyvumą. Karinio sektoriaus vartotojams tai reiškia išlikimą – sistema yra pasyvi, todėl priešas negali jos aptikti elektroninės kovos priemonėmis (EW). Žemės ūkio sektoriuje tikslus paukščių stebėjimas leidžia automatizuoti baidymo sistemas ir taip išsaugoti iki 10–15 proc. derliaus“, – produkto naudą pristatė laimėjusi komanda.
„ThunderEye“ sistema buvo įvertinta ir kito renginio partnerio – KTU Dirbtinio intelekto kompetencijų centro „SustAInLivWork“, kuris kūrėjus apdovanojo 1000 eurų piniginiu prizu.
„Technoramoje“ tradiciškai apdovanojamas ir aktyviausias darbų vadovas. Šiemet KTU įsteigtas 750 eurų prizas atiteko KTU Informatikos fakulteto, Programų inžinerijos katedros vedėjui dr. Mikui Binkui.
Idėjų pristatymo scenoje „Pitch Battle powered by Nordclinic“ – net 40 pristatymų
Kaip ir visoje parodoje, šiemet idėjų pristatymo scenoje susirungė rekordinis dalyvių skaičius – į ją žengė net 40 komandų. Pagrindinio renginio partnerio – vienos pirmaujančių privačių chirurgijos klinikų Baltijos šalyse „Nordclinic“ – vardu pavadintos scenos laureatu tapo komanda, pristačiusi pristačiusi ultragarsu valdomą mikrolaboratoriją. Komandos šūkis „Mažiau reagentų, mažiau klaidų, daugiau greičio“ aiškiai atskleidė ne tik sprendžiamą problemą, bet ir kuriamą vertę.
Bene daugiausia intrigos iki pat apdovanojimų ceremonijos sulaukė renginio komunikacijos partnerio „lrytas.lt“ organizuotas publikos balsavimas, kurio metu visuomenė galėjo rinkti labiausiai patikusią inovaciją.
Publikos simpatijų prizą, kurį įsteigė „Lrytas“, „Rockit“ ir „Startup Lithuania“, laimėjo komanda „SafeClip“, surinkusi 1050 visuomenės balsų. „SafeClip“. SafeClip – tai universalus, ant šalmo dirželio tvirtinamas išmanus saugos prietaisas, kuris įspėja garsiniu signalu, jei vairuotojas pradeda važiuoti neužsisegęs.
Nugalėtojams įteikti bilietai į „Startup Fair“ renginį bei metinės „Lrytas Premium“ prenumeratos.
Partnerių prizai – nuo dirbtinio intelekto iki gynybos technologijų
Šių metų „Technorama“ partneriai taip pat skyrė prizus perspektyviausiems projektams įvairiose technologijų srityse.
KTU alumnų asociacijos prizas atiteko komandai, pristačiusiai nuotoliniu būdu valdomą šešiakojį robotą su integruota vaizdo sistema, skirtą vamzdynų inspekcijai sudėtingomis sąlygomis.
Įmonių „Festo Lietuva“ ir „Unmanned Defense Systems“ atstovų simpatijas pelnė projektas „Lockawave System“, kuriantis saugaus duomenų kodavimo sprendimus tinkliniam ryšiui.
„ESA BIC Lithuania“ apdovanojo komandą, sukūrusią stiklo pagrindu veikiančius elektrodus dujinių dalelių detektoriams.
„Aardvark Technologies“ įmonės prizas atiteko komandai „Kovarnis“, pristačiusiai „Meshstream“ – nešiojamą tinklinio ryšio sistemą saugiam ir patikimam komunikavimui judant.
„Mars Lietuva“ prizą pelnė projektas „SIVO“ – inovatyvi modulinė transportavimo sistema, skirta efektyviam EPAL padėklų transportavimui sudėtingomis sąlygomis.
Įmonė „Lemona Electronics“ apdovanojo komandą, pristačiusią išmaniąją augalų priežiūros sistemą „LapAI“.
Tolimesnė galimybė augti – KTU „Startup Space“
Visos renginyje dalyvavusios komandos, norinčios toliau vystyti savo projektus, siekti jų komercializavimo ar kurti verslą, kviečiamos tęsti savo kelionę renginio organizatoriaus – ankstyvosios stadijos startuolių inkubatoriaus KTU „Startup Space“ – inkubavimo programoje.
Daugiau informacijos: https://startupspace.ktu.edu/