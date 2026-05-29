Lietuvos karo akademija kviečia: studijos, po kurių profesinis kelias aiškus

Stojantieji gali rinktis vieną iš dviejų bakalauro studijų programų – Gynybos studijų bei Gynybos technologijų studijų.
Gynybos studijos yra artimesnės socialinių ir humanitarinių mokslų sričiai – jose daugiau dėmesio skiriama gynybos politikai, vadybai, visuotinei gynybai, karo istorijai ir lyderystei. Gynybos technologijų studijos orientuotos į technologinius ir inžinerinius sprendimus, kibernetinį saugumą, mobiliąsias sistemas ir šiuolaikines gynybos technologijas.
Studijų metais, derinant su universitetinėmis studijomis, vyksta nuoseklus karinis rengimas: kariūnai stiprina fizinį pasirengimą, mokosi taktikos, veikti komandoje, priimti sprendimus sudėtingose situacijose, prisiimti atsakomybę ir vadovauti kitiems. Jie taip pat gali dalyvauti tarptautinių mainų programose, sportuoti, įsitraukti į kitas Akademijos veiklas ir tapti stiprios kariūnų bendruomenės dalimi.
Vienas svarbiausių Lietuvos karo akademijos išskirtinumų – studijų rezultatas. Baigę studijas kariūnai įgyja bakalauro diplomą ir pirmąjį karininko – leitenanto – laipsnį. Tai reiškia, kad kartu su aukštuoju išsilavinimu jie įgyja ir aiškią profesiją, ir garantuotas karjeros galimybes: po studijų pradeda tarnauti Lietuvos kariuomenėje.
Valstybės finansuojamos studijos ir aprūpinimas
Studijos Lietuvos karo akademijoje yra visiškai finansuojamos valstybės, todėl kariūnams nereikia mokėti už mokslą. Studijų metu kiekvienam kariūnui suteikiama gyvenamoji vieta, maitinimas, apranga ir kario ekipuotė.
Kariūnams taip pat mokama stipendija – nuo 580 eurų pirmaisiais studijų metais iki 1480 eurų ketvirtaisiais.
Pirmasis žingsnis – pažintinis pokalbis
Priėmimas į Lietuvos karo akademiją vyksta konkurso būdu, todėl stojantieji turi ne tik atitikti nustatytus reikalavimus, bet ir laiku įvykdyti visus stojimo etapus.
Stojimas prasideda nuo pažintinio pokalbio. Jo metu vertinama kandidato motyvacija, pasiryžimas tapti Lietuvos karo akademijos kariūnu, o vėliau – karininku. Pretenduoti į Akademiją gali tik pažintiniame pokalbyje dalyvavę kandidatai. Registracija į pažintinį pokalbį vyksta iki liepos 1 dienos: www.lka.lt/kaip-istoti/
Į Lietuvos karo akademiją gali stoti 18–30 metų Lietuvos Respublikos piliečiai, išlaikę privalomuosius valstybinius egzaminus – lietuvių kalbos, matematikos ir trečią pasirenkamąjį (rekomenduojama anglų kalbos) – ir iki konkurso pabaigos įvykdę visus stojimo etapus.
Pokalbio metu vertinamas stojančiojo pasirengimas studijuoti Lietuvos karo akademijoje, ryžtas tapti karininku ir tarnauti Tėvynei.
Gavus teigiamus pažintinio pokalbio ir sveikatos tikrinimo įvertinimus ir išlaikius reikalingus valstybinius brandos egzaminus, prašymas studijuoti teikiamas per Lietuvos aukštųjų mokyklų asociacijos bendrajam priėmimui organizuoti sistemą (LAMA BPO). Kvietimą studijuoti kandidatai mato prisijungę prie šios sistemos.
Daugiau informacijos apie stojimą galima rasti čia. Informacija teikiama tel. +370 682 31 072 arba elektroniniu paštu lka.atranka@mil.lt.
