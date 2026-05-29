Pabradėje prasidėjo pirmosios Vokietijos brigados pratybos „Freedom Shield 26-I“

„Pratybos „Freedom Shield 26-I“ demonstruoja, kad mes, sausumos pajėgų kariai, esame įvaldę savo amatą, o Vokietijos brigados Lietuvoje „Panzerbrigade 45 Litauen“ kariai ir karės vykdys savo užduotį – nedvejojant ginti laisvę“, – pabrėžė Vokietijos brigados vadas brg. gen. Christoph Huber.
Vadovaujant brigados štabui, bus apmokomas 203-iasis tankų batalionas iš Augustdorfo, pastiprintas 122-ojo šarvuotojo pėstininkų bataliono iš Oberviechtacho, kartu su daugianacionaline kovine grupe iš Ruklos. Pratybose dalyvaus kariai ir iš kitų Vokietijos ginkluotojų pajėgų padalinių bei Lietuvos kariuomenės Sausumos pajėgų. Pratybų metu jungtinės pajėgos treniruosis užduočių vykdymui reikalingus įgūdžius.
Pratybų metu Pabradėje bus sutelkta 2900 karių ir apie 800 transporto priemonių iš septynių NATO valstybių. Kariai treniruosis realiomis sąlygomis su visais modernaus mūšio elementais: dronais, minosvaidžiais, artilerija, koviniais sraigtasparniais, koviniais tankais bei šarvuotomis pėstininkų kovos mašinomis.
„Freedom Shield 2026-I“ apjungia skirtingus karių rengimo etapus – perdislokavimą, taktinį ir kovinį šaudymą – į vientisą rengimo procesą. Abu batalionai iš Augustdorfo ir Oberviechtacho, kurie kitais metais bus pilnai perdislokuoti į Lietuvą, keltais ir traukiniais į Baltijos šalis atgabeno savo kovinius tankus „Leopard“ bei šarvuotąsias pėstininkų kovos mašinas „Puma“. Pratybose bus naudojama AGDUS sistema, skirta kovinių veiksmų simuliacijai. Vėliau pratybos pereis į taktinių veiksmų etapą, kurio metu jungtinės pajėgos, sudarydamos sustiprintus bataliono dydžio vienetus, vykdys kovinį šaudymą.